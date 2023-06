Kommende Woche ist es so weit, "Germany's next Topmodel" wird gekürt. Der Sender hat bekannt gegeben, welche Stargäste zum Finale kommen.

Große Namen auf der Gästeliste für das "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum"-Finale! Wie der Sender ProSieben am Montag bekannt gegeben hat, dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf eine illustre Runde mit viel Sachverstand freuen. Denn neben dem französischen Modeschöpfer Jean Paul Gaultier (71) begrüßt Moderatorin Heidi Klum (50) in Köln auch den britischen Modedesigner Christian Cowan (27) und ihre Tochter Leni Klum (19), die Ende 2020 ihr Modeldebüt feierte und seither erfolgreich im Modegeschäft mitmischt.

Bei den anderen Stargästen wird es musikalisch: So wird die Rockband Scorpions (seit 1965) erwartet, die schwedische Doppel-ESC-Gewinnerin Loreen (39, "Tattoo") und die deutsche Sängerin, Songwriterin und Grammy-Gewinnerin Kim Petras (30, "Unholy"). Der weltweit gefragte deutsche Choreograf und Tänzer Mecnun Giasar (geb. 1993, MAJNOON) macht die Runde komplett. Letzterer wird vermutlich vor allem beim Opening genau hinsehen, denn da performen die Tänzerinnen und Tänzer des Friedrichstadt-Palastes "mit den Finalistinnen über die #GNTM-Bühne", wie der Sender ankündigt.

Überraschungen im Publikum

Doch damit nicht genug, "weitere Special Guests" sind ebenfalls angekündigt und auch im Publikum wird es jede Menge Überraschungen geben: Von ehemaligen Kandidatinnen sowie Gastjuroren und Gastjurorinnen aus den verschiedensten Staffeln ist vorab die Rede.

Am Ende der TV-Show, die am 15. Juni ab 20:15 Uhr live auf ProSieben ausgestrahlt wird, wird enthüllt, welche Kandidatin es auf das Cover der "Harper's Bazaar" geschafft hat und damit "Germany's next Topmodel" 2023 ist.

Diese Models können noch "Germany's next Topmodel" 2023 werden

Aktuell noch im Rennen sind Coco (21) aus München, Nicole (49) aus Offenbach am Main, Olivia (22) aus Hamburg, Selma (19) aus Berlin, Somajia (21) aus Bielefeld und Vivien (23) aus Koblenz. Wer in das Finale einzieht, entscheidet sich in der vorletzten Show am Donnerstag, 8. Juni, ab 20:15 Uhr bei ProSieben.

