Dan Aykroyd, Ernie Hudson und Bill Murray (v.l.) bei der Weltpremiere von "Ghostbusters: Afterlife" in New York.

Bill Murray, Dan Aykroyd und Ernie Hudson sind zurück. Die drei überlebenden "Ghostbusters" zeigten sich zusammen auf dem roten Teppich.

Am 18. November startet nach langer Corona-Verzögerung endlich "Ghostbusters: Legacy" im Kino, der späte dritte Teil der 1984 gestarteten Kultreihe. Der neue Film funktioniert auch für Spätgeborene gut, doch das Highlight ist für Fans natürlich der Gastauftritt der Originalstars Bill Murray (71), Dan Aykroyd (69) und Ernie Hudson (75). Bei der Weltpremiere des Films in New York am 15. November zeigten sich die drei (überlebenden) Ur-Geisterjäger einträchtig auf dem roten Teppich.

"Ich hatte das Gefühl, dass ich aus der Reserve geholt wurde, um wieder in den Dienst zu treten und die Dinge in die Hand zu nehmen. Es fühlt sich sehr organisch an, wie wir in den Film eingebaut wurden", sagt Dan Aykroyd laut der Nachrichtenagentur "Reuters" über das Comeback.

Ernie Hudson ergänzt: "Dieser Film ist seit so vielen Jahren ein großer Teil meines Lebens. Als wir in die Overalls schlüpften (...) war ich irgendwie emotional bewegt, ich hatte Tränen in den Augen".

Ein langer Weg zur Reunion in Teil 3

Pläne für einen dritten Teil nach dem bisher letzten "Ghostbusters" 1989 gab es über die Jahre immer wieder. Doch Bill Murray legte stets ein Veto ein, wenn ihm ein Drehbuch vorgelegt wurde. Irgendwann schien Murray zufrieden zu sein. Doch dann starb mit Harold Ramis (1944-2014) alias Dr. Egon Spengler der Vierte im Geisterjägerbunde. Die Pläne wurden wieder auf Eis gelegt.

Jason Reitman (44), der Sohn von "Ghostbusters"-Regisseur Ivan Reitman (75), kam schließlich 2019 mit einer Idee um die Ecke, die Murray offenbar überzeugte. Bereits im glücklosen weiblichen "Ghostbusters"-Reboot von 2016 waren Aykroyd, Hudson und Murray als Gaststars dabei, allerdings nicht in ihren klassischen Rollen als Dr. Peter Venkman (Murray) Dr. Raymond "Ray" Stantz (Aykroyd) und Winston Zeddemore (Hudson).

Im neuen Film steht die Tochter von Dr. Spengler im Mittelpunkt. Sie und ihre Kinder stoßen auf das Erbe des Geisterjägers und führen es weiter, als eine paranormale Invasion droht.