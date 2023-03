Der Cast der "Gladiator"-Fortsetzung ist offenbar um einen namhaften Star reicher: Denzel Washington soll kurz vor der Unterschrift stehen.

Die mit Spannung erwartete Fortsetzung zum mit fünf Oscars prämierten Monumentalfilm "Gladiator" von 2000 kann offenbar mit einem großen Namen aufwarten. Wie US-amerikanische Medien übereinstimmend berichten, soll sich Oscarpreisträger Denzel Washington (68) in finalen Gesprächen mit Filmstudio Paramount bezüglich einer Rolle im Film von Sir Ridley Scott (85) befinden.

Sollten sich die Berichte bewahrheiten, so wäre es nach "American Gangster" aus dem Jahr 2007 eine weitere Zusammenarbeit zwischen Washington und Scott. Als Hauptdarsteller des Sequels stehen bereits die zuletzt Oscar-nominierten Paul Mescal (27) und Barry Keoghan (30) fest. Erstgenannter soll die inzwischen erwachsene Version der Figur Lucius spielen, dessen Onkel Commodus (Joaquin Phoenix, 48) im ersten Teil als der große Antagonist fungierte. Welche Rolle Washington zuteilwerden soll, geht noch nicht aus dem Bericht hervor.

Der nächste Oscar-Reigen für "Gladiator"?

In "Gladiator" spielte Russell Crowe (58) die Hauptrolle des Maximus Decimus Meridius, eines römischen Feldherrn, der in die Sklaverei gezwungen wird. Als Gladiator kämpft er in der Arena und sinnt auf Rache an Commodus, der den Tod von Maximus' Frau und Kind zu verantworten hatte. Der Film ergatterte zwölf Oscar-Nominierungen, fünf Preise konnte er gewinnen. So triumphierte Crowe als bester Hauptdarsteller und startete daraufhin eine bis heute erfolgreiche Karriere in Hollywood. "Gladiator" wurde zudem in der Kategorie "Bester Film" geehrt.

Schon im kommenden Jahr soll das Römische Reich einmal mehr auf der Leinwand zu neuem Leben erweckt werden. Regisseur Scott, der bekannt ist für seine effektive Weise, Filme zu drehen, will demnach "Gladiator 2" am 22. November 2024 in die US-Kinos bringen. Der deutsche Kinostart dürfte nicht weit davon entfernt liegen.