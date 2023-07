Im Mai 2022 verstarb US-Schauspieler Ray Liotta völlig unerwartet. Nun könnte er posthum einen der diesjährigen Emmys abräumen.

Als Raymond Allen "Ray" Liotta (1954-2022) im Mai vergangenen Jahres überraschend aus dem Leben schied, saß der Schock bei Kollegen und Fans gleichermaßen tief. Seinerzeit hielt sich der Hollywood-Star mit den markanten Gesichtszügen im Rahmen von Dreharbeiten für den Film "Dangerous Waters" in der Dominikanischen Republik auf.

Plötzlicher Tod bei Dreharbeiten

Nachdem er ohne Ankündigung nicht am Film-Set erschienen war, wurde er von besorgten Crew-Mitgliedern schließlich tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden. Die spätere Obduktion ergab, dass der für seine Darstellung des Mafiosi Henry Hill in Martin Scorseses (80) Filmklassiker "Goodfellas" berühmte Schauspieler an einem Lungenödem litt und einem akutem Herzstillstand erlag.

Emmy-Nominierung für Rolle in Mini-Serie "Black Bird"

Wie die Academy of Television Arts & Sciences nun bekannt gab, wurde Liotta für die diesjährigen Emmy Awards posthum für seine Rolle in der Krimi-Serie "Black Bird" nominiert - in der Kategorie "Bester Nebendarsteller in einer Serie oder einem Fernsehfilm".

Tochter Karsen Liotta: "Es würde ihm die Welt bedeuten"

Einem Bericht der "Daily Mail" zufolge zeigte sich seine Tochter Karsen Liotta (24) über die Nominierung ihres Vaters zutiefst gerührt. In einer persönlichen Erklärung äußerte sie sich demnach mit folgenden Worten dazu:"Ich bin den Mitgliedern der Television Academy so dankbar, dass sie meinen Vater mit dieser Nominierung geehrt haben. Er war so unglaublich stolz auf seine Leistung in 'Black Bird', und es würde ihm die Welt bedeuten, neben Taron und Paul nominiert zu werden". - Bei den beiden zuletzt Genannten handelt es sich um Liottas "Black Bird"-Kollegen Taron Egerton (33) und Paul Walter Hauser (36), die ebenfalls für einen der diesjährigen Emmys nominiert sind.