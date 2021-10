Dr. Kai Bartley wird als erste nicht-binäre, wiederkehrende Rolle in der ABC-Serie "Grey's Anatomy" aufgenommen.

E.R. Fightmaster wird die erste nicht-binäre Figur in der Serie "Grey's Anatomy" verkörpern. Das berichtet das US-Portal "Variety". Dr. Kai Bartley war bereits in der dritten Episode der 18. Staffel neben Meredith und Amelia (Caterina Scorsone) als ein Mitglied des Forschungsteams in Minnesota zu sehen und wird jetzt ein fester Teil des Casts. E.R. Fightmaster identifiziert sich selbst auch als nicht-binär.

Dr. Kai Bartley wird bereits am 11. November in der ABC-Serie zu sehen sein (US-Ausstrahlung). Bartley ist dem "Ärzte-Handwerk verschrieben und extrem talentiert", heißt es in der Rollenbeschreibung, die auch die Verbindung zu Amelia betont. "Kai und Amelia sind selbstbewusst und in der Lage, selbst die detailliertesten und banalsten Wissenschaften aufregend und cool erscheinen zu lassen, sie verbindet die gemeinsame Liebe zur Medizin und zum Gehirn."