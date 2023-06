Kevin McKidd ist geschieden. Vor einem Jahr hatten der "Grey's Anatomy"-Star und seine Frau bekannt gegeben, dass sie sich getrennt haben.

Die Ehe von Schauspieler Kevin McKidd (49) und Arielle Goldrath ist offiziell beendet. Das berichtet das US-Magazin "People" unter Berufung auf Gerichtsdokumente. Demnach ist die Scheidung des "Grey's Anatomy"-Stars von seiner Ex abgeschlossen. Vor fast genau einem Jahr hatten die beiden ihre Trennung bekannt gegeben. Die Scheidung ist laut "People" am 20. Juni gültig geworden. Beide wollen sich dem Bericht zufolge an einen vorhandenen Ehevertrag halten.

Goldrath hatte angeblich im Dezember 2022 die Scheidung eingereicht. Wie oftmals wurden "unüberbrückbare Differenzen" als Grund für die Trennung angegeben, heißt es bei "People" weiter. Sie beantragte damals offenbar unter anderem das gemeinsame Sorgerecht für die beiden Kinder des Paares, Aiden (5) und Nava (3).

Die Trennung verkündete Kevin McKidd im Juli 2022

Kevin McKidd und Arielle Goldrath hatten 2018 geheiratet. Im Juli 2022 gaben sie ihre Trennung bekannt. In einem ausführlichen Statement auf Instagram erklärte der "Grey's Anatomy"-Star damals, sie seien bereits seit "ein paar Monaten" kein Paar mehr.

Der 49-Jährige betonte zudem, dass er und Goldrath weiter ein gutes Verhältnis pflegen. Sie hätten demnach nur "den ehelichen Teil" ihrer Beziehung beendet. "Es war nicht einfach und hat viel Arbeit und Selbstreflexion gekostet", so der Schauspieler weiter. "Es hat sich gelohnt, um dorthin zu gelangen, wo wir jetzt sind". Sie hätten "eine tiefe und ehrliche Beziehung als Eltern" und seien "echte Freunde mit einer schönen gemeinsamen Geschichte, tollen Kindern und einer Familie".

Der Schauspieler hat insgesamt vier Kinder

Für Kevin McKidd, der seit 2008 in "Grey's Anatomy" Dr. Owen Hunt spielt, ist es bereits die zweite Scheidung. Von 1999 bis 2017 war der gebürtige Schotte mit Jane Parker verheiratet. Aus seiner ersten Ehe hat er ebenfalls zwei Kinder.

Vor Kurzem kamen Gerüchte um eine neue Beziehung von McKidd auf. Laut "People" wurde er angeblich mit Schauspielkollegin Danielle Savre (34) im Urlaub in Italien gesichtet. Savre spielt im "Grey's Anatomy"-Spin-off "Seattle Firefighters" die Feuerwehrfrau Maya Bishop.