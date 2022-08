Der achte Eberhoferkrimi "Guglhupfgeschwader" schnappt sich die Spitze der deutschen Kinocharts und fährt gleich noch zwei Rekorde ein.

Traumstart für "Guglhupfgeschwader": Der neue Eberhoferkrimi mit Sebastian Bezzel (51) als Dorfpolizist Franz Eberhofer hat sich an die Spitze der deutschen Kinocharts gesetzt. Wie Constantin Film in einer Mitteilung bekannt gegeben hat, sahen sich seit der Veröffentlichung am 4. August 2022 knapp 300.000 Kinogänger den achten Teil der Filmreihe an, die auf den Büchern von Rita Falk (58) basieren.

Mit dieser Besucherzahl stellt "Guglhupfgeschwader" außerdem einen bundesweiten Rekord auf: Kein deutscher Film lief seit Pandemie-Beginn erfolgreicher an.

Bisher bester Start eines Eberhoferkrimis

Die so beliebte Eberhofer-Reihe begann ziemlich genau vor neun Jahren mit "Dampfnudelblues". Seitdem sind im gesamten deutschsprachigen Raum sagenhafte 7,3 Millionen Zuschauer in die Kinos geströmt, um Hauptdarsteller Sebastian Bezzel, Simon Schwarz (51) und neuerdings auch dem Hund Xaver (spielt Hinkelotta) zuzuschauen. Der neue Eberhofer "Guglhupfgeschwader" legt dabei sogar den bisher erfolgreichsten Start der ganzen Reihe hin. Auch in Österreich ging es schnurstracks auf die Spitzenposition der Kinobestenliste.

Darum geht es in "Guglhupfgeschwader"

Sehr zu seinem Leidwesen kriegt es Dorfpolizist Franz Eberhofer im beschaulichen Niederkaltenkirchen mit einem organisierten Verbrechen zu tun. Zu allem Überfluss ist sein Partner Rudi (Simon Schwarz) neuerdings mit der diskutierfreudigen Theresa (Stefanie Reinsperger, 34) liiert, was die Ermittlungen zusätzlich erschwert. Während Niederkaltenkirchen im Lotto-Fieber steckt, wird Franz von seiner Susi (Lisa Maria Potthoff, 44) auch noch zur Paartherapie genötigt - eine durch und durch nervenaufreibende Erfahrung für den phlegmatischen Niederbayern...

Bereits jetzt steht fest, dass mit "Rehragout-Rendezvous" am 3. August 2023 der neunte Eberhofer in den deutschen Kinos starten wird.