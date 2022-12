Zum zweiten Teil der Netflix-Doku "Harry & Meghan" ist nun ein brisanter Trailer veröffentlicht worden, der es in sich hat.

Der offizielle Trailer zum zweiten Teil der Netflix-Doku "Harry & Meghan" ist da - und beinhaltet schwere Vorwürfe, die sich gegen die britische Königsfamilie richten. Wie bereits vermutet, dürften die Folgen vier bis sechs der Serie von Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) nochmal um einiges brisanter werden, da sich die abschließenden Episoden überwiegend um die Beweggründe für ihren "Megxit" im Jahr 2020 drehen.

"Ich habe mich gefragt, was mit uns passiert wäre, wenn wir nicht gegangen wären, als wir es taten", sagt Harry gleich zu Beginn des Clips über ihre Entscheidung, als hochrangige Royals zurückzutreten. Er selbst habe damals entschieden: "Wir müssen hier raus." Wenige Sekunden später filmt er sich lächelnd in einem Flugzeug, etwa auf dem "Flug in Richtung Freiheit", so der 38-Jährige. Weiter spricht Harry von "institutionellem Gaslighting" und stellt klar: "Sie waren bereit zu lügen, um meinen Bruder zu schützen. Sie waren nie bereit, die Wahrheit zu sagen, um uns zu schützen."

Meghan: "Ich wurde an die Wölfe verfüttert"

Auch Meghan findet im neuen Trailer deutliche Worte: "Unsere Sicherheit wurde aufgehoben. Jeder auf der Welt wusste, wo wir waren." Sie sei den Wölfen nicht vorgeworfen worden, "ich wurde an die Wölfe verfüttert". Sie führt aus, dass sie und Harry die Chance für ein "neues Kapitel" haben wollten, um "das Zuhause zu schaffen, das wir immer haben wollten". Anschließend zeigt der Clip erneut bisher unveröffentlichte Fotos von Harry, Meghan und ihren beiden Kindern Archie (3) und Lilibet (1).

Folge vier bis sechs ab 15. Dezember

Die ersten drei Episoden von "Harry & Meghan" sind seit dem 8. Dezember verfügbar und haben bereits kurz nach der Veröffentlichung für viel Aufsehen gesorgt. Darin berichteten Meghan und Harry über ihr Kennenlernen im Jahr 2016, die anschließende dauernde Flucht vor den Paparazzi und den Weg bis zur royalen Hochzeit im Mai 2018. Auch die aggressiven Berichterstattungen in der Presse und Drohungen kamen zur Sprache.

Ab dem 15. Dezember sind die restlichen Folgen bei Netflix abrufbar. Neben dem "Megxit" wird es darin auch um Details zur royalen Hochzeit gehen, wie ein Trailer vor wenigen Tagen gezeigt hat.