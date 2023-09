Was passierte beim Dreh zu "Der kleine Horrorladen"? Miriam Margolyes und Steve Martin haben dazu offenbar unterschiedliche Erinnerungen...

Hollywood-Star Steve Martin (78) hat auf Vorwürfe reagiert, die seine "Der kleine Horrorladen"-Kollegin Miriam Margolyes (82) in ihrer Autobiografie erhoben hat. In einer Erklärung für "The Hollywood Reporter" sagte Martin, er erinnere sich anders an ihre Zeit am Set der Musical-Verfilmung, die 1986 erschien. Der Schauspieler erklärte dem Bericht zufolge, dass er "äußerste Vorsicht" walten ließ beim Dreh der Szene, über die Margolyes behauptete, er habe sie tatsächlich geschlagen.

Steve Martin: "Ich muss widersprechen"

"Als ich zum ersten Mal Miriam Margolyes' abwertende Beschreibung unserer Szene in 'Der kleine Horrorladen' las, war ich überrascht", so Steve Martin laut "The Hollywood Reporter". "Ich erinnere mich, dass wir als professionelle Schauspieler eine gute Kommunikation hatten", heißt es demnach in seinem Statement weiter. "Aber wenn angedeutet wird, dass ich ihr Schaden zugefügt habe oder bei den Stunts irgendwie nachlässig gewesen wäre, muss ich widersprechen. Ich erinnere mich, dass ich in Bezug auf den gespielten Schlag äußerste Vorsicht walten ließ - die gleiche Vorsicht, die ich bei jeder ähnlichen Szene anwenden würde."

Steve Martin erklärte weiter, dass sie am Set miteinander gesprochen hätten. Margolyes habe ihm versichert, dass es ihr gut gehe. "In dieser oder irgendeiner anderen Szene, die wir gedreht haben, gab es nie einen körperlichen Kontakt zwischen ihr und mir, weder versehentlich noch auf andere Weise", schrieb er. Der "Only Murders in the Building"-Star erklärte außerdem, dass während der Dreharbeiten mehrere Crewmitglieder am Set gewesen seien, um sicherzustellen, dass die Szene so reibungslos wie möglich verlief, darunter Regisseur Frank Oz (79).

Auch der Regisseur gab "The Hollywood Reporter" ein Statement. Oz sagte demnach, es sei "rätselhaft, wovon sie spricht. Es ist nicht der Steve, den ich kenne oder den irgendjemand kennt. Er war bei all meinen Drehs stets professionell und respektvoll gegenüber allen". In dem Film gibt es eine Szene, in der Steve Martin Margolyes' Figur eine Tür ins Gesicht schlägt.

Miriam Margolyes ist bekannt aus "Harry Potter"

In ihrem Buch "Oh Miriam! Stories from an Extraordinary Life" behauptet Miriam Margolyes Medienberichten zufolge, Martin habe sie beim Filmen der Szene wirklich mit der Tür erwischt. Wie die "Huffington Post" berichtet, schrieb sie unter anderem, dass Martin "unbestreitbar brillant, aber für mich schrecklich" sei.

Margolyes ist unter anderem bekannt aus der "Harry Potter"-Filmreihe, sie spielte darin Professor Sprout. 1994 gewann sie zudem einen BAFTA für Martin Scorseses Spielfilm "Zeit der Unschuld". 2001 verlieh ihr Queen Elizabeth II. (1926-2022) den Titel "Officer of the British Empire".