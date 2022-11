Familienausflug bei Martin Freeman: Der "Hobbit"-Star kam zur "Black Panther 2"-Premiere mit seinen Teenager-Kindern und seiner Partnerin.

Der britische Schauspieler Martin Freeman (51) hat am Donnerstag die Europa-Premiere von "Black Panther: Wakanda Forever" in London besucht. Der "Sherlock"- und "Hobbit"-Star, der in dem neuen Marvel-Film Everett Ross verkörpert, kam jedoch nicht alleine: Auf dem Event zeigte sich Freeman mit seiner Partnerin und Schauspielkollegin Rachel Mariam und seinen Kindern Joe (16) und Grace (14), die er mit Amanda Abbington (48) hat. Ende 2016 gaben Abbington und Freeman nach 16 Jahren Beziehung ihre Trennung bekannt. Mit Mariam soll Freeman seit zwei Jahren liiert sein.

Zu der Filmpremiere kamen die vier jeweils in einem Ton-in-Ton-Look und gaben zusammen ein elegantes Bild ab. Freeman trug einen kastanienbraunen Anzug, seine Partnerin entschied sich für einen dunkelgrünen Hosenanzug. Joe Freeman zeigte sich neben seinem Vater in einem hellgrauen Anzug und Schwester Grace trug eine elegante Bustier-Robe in Schwarz.

"Black Panther: Wakanda Forever": Darum geht's

Ab 9. November ist "Black Panther: Wakanda Forever", die Fortsetzung zu "Black Panther" (2018), in den deutschen Kinos zu sehen. Darin kämpfen Königin Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) und die Dora Milaje nach dem Tod von König T'Challa darum, ihre Nation vor intervenierenden Weltmächten zu schützen. Während sich die Wakandaner bemühen, ihr nächstes Kapitel aufzuschlagen, müssen sich die Helden mit Hilfe von Elitekriegerin Nakia (Lupita Nyong'o) und Everett Ross (Martin Freeman) zusammenschließen und einen neuen Weg für das Königreich Wakanda einschlagen.