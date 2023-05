Der Kinostart für "Hynotic" von Regisseur Robert Rodriguez steht fest: Ab 10. August sucht Ben Affleck als Detektiv nach seiner Tochter.

Gute Neuigkeiten für alle Fans, die Ben Affleck (50) gerne wieder auf der großen Kinoleinwand sehen möchten: Das Datum für den Kinostart des neuen Action-Thrillers "Hypnotic" von Regisseur Robert Rodriguez (54) steht fest. Der Film wird am 10. August 2023 in den deutschen Kinos starten, gab der Verleiher in einer Pressemitteilung am Dienstag bekannt.

Darum geht es im Action-Thriller von Robert Rodriguez

In "Hypnotic" spielt Ben Affleck den Detective Danny Rourke, der seit der Entführung seiner Tochter große Trauer und Verzweiflung verspürt. Im kommenden Action-Thriller des "Sin City"-Regisseurs dreht sich alles um die Suche nach der verschwundenen Tochter. Unterstützt wird Afflecks Charakter dabei von Diana Cruz (gespielt von Alice Braga, 40), die mit ihren übersinnlichen Fähigkeiten helfen soll, das Mädchen wiederzufinden. Den mysteriösen Gegenspieler, der die beiden in actionreiche Verfolgungsjagden verwickelt, mimt US-Schauspieler William Fichtner (66).

Neuer Trailer zu "Hypnotic" ist da

Pünktlich zur Bekanntgabe des Starttermins gibt es auch einen neuen Trailer zu "Hypnotic" zu sehen. Die ersten Szenen zeigen nicht nur, wie ein kurzer Augenblick der Unachtsamkeit das Leben von Detective Rourke (Affleck) für immer verändert, sondern auch wie Ermittlungen zu mehreren Banküberfällen plötzlich wieder seine Hoffnung schüren, seine verschwundene Tochter wieder in die Arme schließen zu können. Doch die sogenannten "Hypnotics" stellen seine Realität gehörig auf den Kopf und verwickeln ihn in ein Labyrinth aus Illusionen.