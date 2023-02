Bald wiedervereint? Freddie Prinze Jr. und Jennifer Love Hewitt 1997 in "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast".

"Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" bekommt ein Sequel. Jennifer Love Hewitt und Freddie Prinze Jr. sollen an Bord sein.

"Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" bekommt eine späte Fortsetzung. Wie "Deadline" berichtet, arbeitet Sony Pictures an einem vierten Teil der 1997 gestarteten Horrorreihe. Jennifer Kaytin Robinson (34, "Do Revenge") wurde laut dem Branchenmagazin als Regisseurin verpflichtet. Zwei Stars des Teenie-Slashers sollen für eine Rückkehr im Gespräch sein: Jennifer Love Hewitt (43) und Freddie Prinze Jr. (46).

"Scream" einmal mehr als Vorbild

Vorbild für die Rückkehr von "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" ist der Erfolg von "Scream". Das zweite große Horror-Franchise der späten 1990er-Jahre feierte 2022 ein Comeback. "Scream 5" brachte mit unter anderem Courtney Cox (58) und Neve Campbell (49) die Darsteller der ersten Filme zurück - und kombinierte sie mit frischen Gesichtern. Diese Strategie erwartet "Deadline" auch für den geplanten "letzten Sommer"-Film. "Scream 5" war schließlich ein Hit, Teil 6 startet am 9. März in den Kinos.

Schon in den 90er-Jahren war "Scream" ein Vorbild für "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast". Im Fahrwasser des stilbildenden Meta-Slashers von 1996 kam die Verfilmung eines Romans für junge Erwachsene 1997 in die Kinos. Neben Jennifer Love Hewitt und Freddie Prinze Jr. machte er trotz durchwachsener Kritiken Sarah Michelle Gellar (45) und Ryan Phillippe (48) zu Stars.

Ein Direct-to-DVD-Nachklapp und eine freie Serienadaption

1998 folgte die Fortsetzung "Ich weiß noch immer, was du letzten Sommer getan hast". Hewitt und Prinze Jr. waren wieder dabei, Gellar und Phillippe hatten sich verabschiedet. 2006 kam noch der Nachklapp "Ich werde immer wissen, was du letzten Sommer getan hast". Der dritte Teil kam direkt fürs Heimkino heraus, Darsteller aus den ersten beiden Filmen fehlten völlig.

Im Oktober 2021 startete bei Amazon Prime ein Serienreboot von "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast". Personell hatte die Serie nichts mit den Filmen zu tun, nach nur einer Staffel war schon Schluss.

In allen Filmen der Trilogie wird eine Gruppe Teenager von den Sünden ihrer Vergangenheit heimgesucht. In Teil eins hatten sie einen Fischer überfahren und seine scheinbare Leiche ins Meer geworfen. Aus Rache werden mehrere Teenies in ihrem Umfeld gemeuchelt.