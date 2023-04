© Copyright (c) 2019 lev radin/Shutterstock. No use without permission. / Copyright (c) 2019 Featureflash Photo Agency/Shutterstock. No use without permission.

Nicholas Hoult und Toni Collette werden die Hauptrollen im Thriller "Juror #2" übernehmen. Regie führt Hollywood-Urgestein Clint Eastwood.

Die Hauptdarsteller für Clint Eastwoods (92) vielleicht letzten Film sind gefunden: Nicholas Hoult (33, "The Menu") und Toni Collette (50). Das berichtet das Branchenblatt "Deadline". Demnach wird Hoult die Titelrolle ausfüllen und Collette eine Staatsanwältin verkörpern. Warner Bros. werde dem Film schon bald offiziell grünes Licht geben, sobald Zeitplan und Budget feststehen, schreibt das Blatt weiter unter Berufung auf Insider.

Darum geht es bei "Juror #2"

Einer der Geschworenen bei einem Mordprozess (Hoult) steht vor einem schier unlösbaren Dilemma: Er stellt fest, dass er das vermeintliche Mordopfer bei einem Autounfall getötet hat. Der Juror versucht nun, den Angeklagten zu retten, ohne sich selbst zu belasten.

Das Drehbuch aus der Feder von Jonathan Abrams überzeugte Oscarpreisträger Eastwood. Bei der Besetzung entschied er sich in den letzten Monaten für Hoult in der Titelrolle und Collette als Staatsanwältin. Laut dem Branchenmagazin unter Berufung auf Insider ist das nun so gut wie fix, nachdem Hoult zunächst noch gezögert hatte.

Nicholas Hoults voller Terminkalender

Nicholas Hoult ist ab 25. Mai im Kino in der Horror-Action-Komödie "Renfield" zu sehen, im gleichen Monat erscheint die dritte Staffel der Hulu-Serie "The Great", in der der Brite mitwirkt. Letztes Jahr war er im bitterbösen Satirestreifen "The Menu" an der Seite von Anya Taylor-Joy (26, "Das Damengambit") zu sehen. Mit ihr dreht er derzeit auch das Remake "Nosferatu" von Robert Eggers (39, "The Northman"). Nun kommt offenbar auch noch ein Thriller unter Regie von Clint Eastwood hinzu.

Hört Clint Eastwood wirklich auf?

Es könnte gar der letzte Film des Hollywood-Routiniers Clint Eastwood werden. Der Streifen werde intern als letzter seiner Karriere bezeichnet, berichtet das Portal "Discussing Film". Eastwood feiert am 31. Mai seinen 93. Geburtstag. "Juror #2" wäre nach einer bereits legendären Schauspielkarriere bereits sein 40. Film als Regisseur. Für "Erbarmungslos" gewann er 1993 den Oscar für die beste Regie und den besten Film, 2005 erhielt er die gleichen Auszeichnungen für "Million Dollar Baby".