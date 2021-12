Einmal hausen wie Kevin McCallister? Das wird bald möglich sein. Die berühmte Villa aus "Kevin - Allein zu Haus" ist bei Airbnb gelandet.

Der Familienfilm "Kevin - Allein zu Haus" mit Macaulay Culkin (41) gehört zu den Weihnachtsklassikern schlechthin. Wer einmal selbst auschecken will, wo sich in Kevin McCallisters Villa in Winnetka im US-Bundesstaat Illinois am besten Fallen gegen Einbrecher aufstellen lassen, bekommt bald die Gelegenheit dazu. Über die Buchungsplattform Airbnb kann ab 7. Dezember versucht werden, das berühmte Filmhaus pünktlich zum Weihnachtsfest zu buchen.

Als besondere Extras wird ein feierlich geschmückter Christbaum und weitere Weihnachtsdeko auf die Interessenten warten. Wer mag, kann auch einige "Fallen" aufstellen oder sich den neuesten Teil aus der Reihe namens "Nicht schon wieder allein zu Haus" ansehen. Auf andere Weise darf man es hingegen nicht krachen lassen: "Keine Partys oder Veranstaltungen", steht in den Hausregeln. Ein weiterer Haken: Das Angebot besteht lediglich für einen Tag. Nur wer viel Glück hat, darf am 12. Dezember mit drei weiteren Personen in die Villa einziehen.

Nicht die erste Film-Location

Immer wieder bekommen Filmfans die Möglichkeit, zeitweise in das Zuhause ihrer liebsten Kinohelden zu ziehen. Auch das Haus von "Twilight"-Figur Bella Swan (Kristen Stewart, 31) in St. Helens, Oregon, konnte schon gemietet werden.

Und wer auf den Spuren von Tony Stark alias Iron Man (Robert Downey Jr., 56) wandeln wollte, konnte die abgelegene Hütte in Atlanta, Georgia, buchen, in die er sich in "Avengers: Endgame" mit seiner Liebsten Pepper Potts (Gwyneth Paltrow, 49) zurückgezogen hatte.