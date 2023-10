Leonardo DiCaprio und Lily Gladstone spielen die Hauptrollen in "Killers of the Flower Moon".

"Killers of the Flower Moon"

"Killers of the Flower Moon" Regie-Legende Martin Scorsese im Best-of-Modus

In "Killers of the Flower Moon" setzt Martin Scorsese erstmals auf die Starpower von DiCaprio und De Niro. Wobei, so ganz stimmt das nicht.

Unter drei Stunden macht es Regisseur Martin Scorsese (80) offenbar nicht mehr. Nachdem sein vorangegangenes Werk "The Irishman" mit satten drei Stunden und 30 Minuten zu Buche schlug, flimmert der Abspann bei seinem neuen Film "Killers of the Flower Moon" nur vier Minuten früher über die Leinwand. Im Gegensatz zu dem Mafia-Drama muss sich darin Robert De Niro (80) die fürstliche Screentime jedoch unter anderem mit Leonardo DiCaprio (48) teilen. Erstmals setzt Scorsese damit in einem Spielfilm auf seine beiden liebsten Allzweckwaffen - in einem anderen Format hatte er das schon 2015 getan.

Es wird gierig und brutal - darum geht es in "Killers of the Flower Moon"

Durch unerwartete Erdölvorkommen gehört die Osage Nation zu Beginn des 20. Jahrhunderts quasi über Nacht zu den wohlhabendsten Völkern der Welt. Der neue Wohlstand lockt jedoch weiße Eindringlinge an, die die Ureinwohner manipulieren, erpressen und schließlich ermorden, um an das Geld zu kommen. Nach einer erschütternden Mordserie nimmt das neu formierte FBI die Ermittlungen auf. Inmitten all dieser chaotischen Gewalt verliebt sich der weiße Ernest Burkhart (DiCaprio) in die Ureinwohnerin Mollie Kyle (Lily Gladstone, 36).

De Niro und DiCaprio gab es schon mehrfach vor der Kamera - auch bei Scorsese

Nicht nur erzählerisch verspricht "Killers of the Flower Moon" ein Best-of aus Scorseses gewohnten Stärken und Leitmotiven zu sein. Speziell das Aufeinandertreffen von DiCaprio mit De Niro verheißt Großes: Noch nie standen die zwei Oscarpreisträger gemeinsam für einen Scorsese-Streifen vor der Kamera - zumindest für keinen Kinofilm.

Denn in der Tat gab es schon ein gemeinsames Projekt der drei: 2015 erschien der komödiantische Kurzfilm "The Audition" von und mit Scorsese. Darin spielen sie allesamt sich selbst, DiCaprio gerät jedoch in Clinch mit De Niro, weil sie sich um dieselbe Rolle unter der Regie des Altmeisters balgen. Und am Ende schnappt ausgerechnet Brad Pitt (59) ihnen den Part vor der Nase weg...

Abseits des Oeuvres von Martin Scorsese arbeitete das Schauspielduo derweil schon mehrfach zusammen. Vor genau 30 Jahren, im Jahr 1993, wirkten sie in der Romanverfilmung "This Boy's Life" gemeinsam mit. Schon in dem Drama von Michael Caton-Jones (65) gerieten die beiden aneinander, De Niro spielte DiCaprios gewalttätigen Stiefvater. Drei Jahre später folgte eine weitere Zusammenarbeit - im Drama "Marvins Töchter" und an der Seite von Meryl Streep (74) und Diane Keaton (77).

Die Zukunft hält eine weitere Kooperation von DiCpario und De Niro parat. Unter der Regie von David O. Russell (65, "American Hustle") soll wohl im Jahr 2026 das Spionage-Drama "Legacy of Secrecy" herauskommen.

"Killers of the Flower Moon" erscheint derweil schon am 19. Oktober dieses Jahres in den deutschen Kinos, wenig später kann er dann via Apple TV+ gestreamt werden.