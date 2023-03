Lily Gladstone und Leonardo DiCaprio in "Killers of the Flower Moon".

"Killers of the Flower Moon"

"Killers of the Flower Moon" Scorsese-Film feiert bei Filmfestspielen in Cannes Premiere

Martin Scorseses neuer Film "Killers of the Flower Moon" wird in Cannes aufgeführt, wie nun bekannt wurde.

Martin Scorseses (80) mit Spannung erwarteter neuer Spielfilm "Killers of the Flower Moon" wird seine Weltpremiere am 20. Mai bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes feiern. Das bestätigten die Organisatoren laut Medienberichten am Freitag.

Scorseses Werk basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von David Grann (56) aus dem Jahr 2017. Die Handlung spielt in den 1920er Jahren in Oklahoma und dreht sich um "eine Mordserie an Mitgliedern der ölreichen Osage Nation, eine Reihe brutaler Verbrechen, die als 'Schreckensherrschaft' bekannt wurde", heißt es in einer Mitteilung. Zu sehen sind in dem Film unter anderem Stars wie Leonardo DiCaprio (48), Robert De Niro (79) und Brendan Fraser (54).

"Killers of the Flower Moon" ist laut "The Hollywood Reporter" der erste Film von Scorsese seit 1986, der in der offiziellen Auswahl in Cannes gezeigt wird. Damals brachte "Die Zeit nach Mitternacht" ihm die Auszeichnung als bester Regisseur ein. Scorseses "Taxi Driver" (1976) gewann zuvor die Goldene Palme als bester Film. Ob "Killers of the Flower Moon" beim 76. Festival im oder außerhalb des Wettbewerbs laufen wird, soll noch nicht bekannt sein. Cannes werde dem Bericht zufolge die Sektion, in der der Film gezeigt wird, auf der offiziellen Programm-Pressekonferenz Mitte April verkünden.

Ab Oktober im Kino

Das Datum für den Kinostart für "Killers of the Flower Moon" steht auch schon fest: Ab Donnerstag, 19. Oktober 2023, läuft das historische Drama auf den deutschen Kinoleinwänden. In den USA startet der Film bereits am 6. Oktober in wenigen ausgewählten Kinos, ab 20. Oktober ist der Streifen USA-weit zu sehen. Anschließend wird "Killers of the Flower Moon" auch bei Apple TV+ verfügbar sein. Neben DiCaprio, De Niro und Fraser gehören unter anderem auch Lily Gladstone (36) und Jesse Plemons (34) zum Cast.