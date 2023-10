Jella Haase als Titelheldin in "Kleo".

2024 sollen die neuen Folgen kommen: Die zweite Staffel der gefeierten Serie "Kleo" steht kurz vor Drehschluss.

"Kleo" könnte schon bald zurückkehren. In einem lustigen Video verkünden Hauptdarstellerin Jella Haase (30) und Co-Star Dimitrij Schaad (38), dass die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Netflix-Serie schon fast abgeschlossen sind. Haases Kleo jagt in dem Clip ihren Freund/Feind Sven in Unterwäsche durch die Landschaft.

Kleos Rachefeldzug führt nach Belgrad und Moskau

Zum Ende der ersten Staffel hatte Kleo das Geheimnis rund um ihre Verhaftung gelöst. Doch die Beweise gelangten durch Sven in die Hände des CIA. Der Rachefeldzug der fallen gelassenen DDR-Auftragskillerin geht also weiter. Er führt die Heldin in die jugoslawische Hauptstadt Belgrad und bis nach Moskau.

Auch der KGB und die CIA sind in Staffel zwei auf der Suche nach dem roten Koffer, den Kleo diesmal ganz vernichten soll. Der Inhalt scheint eine wichtige Rolle bei der Neugliederung Europas nach dem Ende des Kalten Krieges zu spielen.

Gefeiert von Grimme bis Stephen King

Im August 2022 war die erste Staffel von "Kleo" gestartet. Bereits im September desselben Jahres bestellte Netflix eine zweite Runde. Kein Wunder, von der Kritik wurde die deutsche Produktion mit Lob überschüttet. Die Serie wurde unter anderem gerade mit dem Grimme-Preis und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Jella Haase erhielt neben Grimme- und Fernsehpreis auch die österreichische Romy.

Beim amerikanischen Critics' Choice Television Award wurde "Kleo" als beste nicht-englischsprachige Serie nominiert. Starautor Stephen King (76) empfahl die Serie seinen Followern.

Im Sommer lief der Dreh zu den sechs neuen Folgen in Berlin und Umgebung. Die Dreharbeiten in Belgrad gehen in diesem Herbst über die Bühne. Laut Netflix soll die zweite Staffel von "Kleo" 2024 starten. Ein genaues Datum gibt es aber noch nicht.