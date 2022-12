In "Glass Onion: A Knives Out Mystery" kehrt Daniel Craig als Detektiv Benoit Blanc zurück.

"Knives Out 2"-Star Daniel Craig versteht bis zum heutigen Tag den Rummel um Chris Evans' Sweater aus dem ersten Teil der Filmreihe nicht.

Aktuell können Abonnenten des Streamingdienstes Netflix den hochunterhaltsamen Kriminalfilm "Glass Onion: A Knives Out Mystery" streamen. In der Fortsetzung von "Knives Out - Mord ist Familiensache" aus dem Jahr 2019 schlüpft Ex-James-Bond-Darsteller Daniel Craig (54) erneut in die Rolle des weltberühmten Detektivs Benoit Blanc. Im Gegensatz zur von ihm gespielten Figur gelang es Hauptdarsteller Craig jedoch bis zum heutigen Tag nicht, ein ganz spezielles Rätsel zu lösen: Die große Faszination rund um Chris Evans' (41) Pullover aus dem ersten Teil der Kriminalfilm-Reihe kann der Star nicht nachvollziehen. "Das geht über meinen Verstand", verriet Craig jetzt in einem Interview mit der "BBC" zu "Knives Out 2".

Chris Evans trägt Sweater "auf schöne Weise"

In "Knives Out" war Chris Evans' Figur Hugh Ransom Drysdale oftmals in einem cremefarbenen Sweater mit Zopfmuster zu sehen. In sozialen Netzwerken sorgte das Kleidungsstück des Marvel-Stars bei Veröffentlichung des ersten Films für einiges Aufsehen, doch Evans' Co-Star Craig lässt der Rummel um den Pullover nach wie vor kalt, wie er der "BBC" gegenüber verriet: "Ich verstehe es nicht. Chris Evans trägt also einen Pullover."

Craig zufolge hätten viele Zuschauer von "Knives Out" reagiert, als ob der muskulöse ehemalige Captain-America-Darsteller lediglich besagtes Kleidungsstück getragen hätte, und ansonsten nackt gewesen sei. "Er trägt einfach nur einen Pullover", so ein verständnisloser Craig im Video-Interview. Dann imitiert der Star sogar kurzfristig einen Nachrichtensprecher, um mit viel Ironie die in seinen Augen gar nicht so bedeutende Neuigkeit zu verkünden. "Gerade reingekommen: 'Chris Evans trägt Pullover'", sagt ein schmunzelnder Craig im Video, um noch respektvoll hinzuzufügen: "Er macht es sehr gut. Er trägt [den Pullover] auf schöne Weise".