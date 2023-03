Favoritin Anna Ermakova holt die Bestwertung, Natalia Yegorova kommt nicht weiter. So verlief die dritte Live-Show von "Let's Dance".

Die dritte reguläre Tanzshow von "Let's Dance" (auch bei RTL+) ging am Freitagabend bei RTL ganz ohne Motto über die Bühne. Einige der prominenten Tänzer und Tänzerinnen, bei denen es bisher nicht so gut lief, haben sich viel vorgenommen. "Ich will, dass die Menschen sehen, dass ich eigentlich ein offener und ehrlicher Mensch bin", erklärt etwa die ukrainische Sängerin Natalia Yegorova (49) im Einspieler. Juror Joachim Llambi (58) fällt dagegen wie gewohnt durch das ein oder andere harte Urteil auf. "Der Slowfox ist gerade vergewaltigt worden", kriegt YouTuber "Knossi" (36) von ihm zu hören.

Den Anfang machen vor dem begeisterten Saalpublikum Sternekoch Ali Güngörmüş (46) und Profitänzerin Christina Luft (33) mit einem Charleston zu "9 to 5" von Country-Legende Dolly Parton (77). Mit 20 Jury-Punkten können sich die beiden im Vergleich zu den Vorwochen spürbar verbessern. "Das war dein bester Tanz. Das war super", sprudelt es anerkennend aus Jury-Mitglied Jorge Gonzalez (55) heraus, der noch hinzufügt, dass Güngörmüş "zum ersten Mal die Musik gefühlt" habe.

Younes Zarou erhält Liebesnachhilfe

In der letzten "Let's Dance"-Show gewährte TikToker Younes Zarou (25) einen tiefen Einblick in sein Gefühlsleben, als er verriet, dass er noch nie eine Freundin hatte. In dieser Woche gibt ihm seine einfühlsame Tanzpartnerin Malika Dzumaev (32) gleich hilfreiche Tipps darüber, wie man eine Frau erobert - und der 25-Jährige scheint auf dem Parkett auch tatsächlich sein Herz zu öffnen.

"Ich feiere das, was du hier gezeigt hast. Deine Verbesserung, vor allem, dass du emotional aufmachst", erklärt die sichtlich beeindruckte Motsi Mabuse (41) im Anschluss an den Wiener Walzer zu "Perfect" von Ed Sheeran (32). Von der Jury kriegen Zarou und Partnerin Dzumaev solide 17 Punkte.

Favoritin Anna Ermakova mit Bestwertung

Schon vor der neuesten "Let's Dance"-Ausgabe galt Boris Beckers (55) Tochter Anna Ermakova (22) als haushohe Favoritin auf den Gesamtsieg. Ihr Tanzpartner Valentin Lusin (36) hatte indes in den vergangenen Tagen einen fürchterlichen Schicksalsschlag zu verkraften: Seine Ehefrau Renata Lusin (35) erlitt eine Fehlgeburt. Trotzdem stand der 36-Jährige auch am Freitagabend auf dem Parkett - und tanzt mit seiner Partnerin einen Slowfox zu "Oops I Did It Again" von Britney Spears (41).

Jury und Publikum sind begeistert ob der erneut fulminanten Performance des Tanz-Paares - und sogar der gestrenge Juror Llambi erhebt sich anerkennend. "Das war sehr gut, sexy, modern, elegant, mega", schwärmt sein Kollege Gonzalez, und auch Jurorin Mabuse stimmt zu mit den Worten: "Das ist Broadway, das Beste ever. Mehr geht nicht". Folgerichtig erhalten Ermakova und Lusin von der Jury die Maximalpunktzahl 30 - und schicken von der Bühne noch berührende Grüße an Renata Lusin.

Für Natalia Yegorova ist es die letzte "Let's Dance"-Sendung

Natalia Yegorova hatte sich für die Show viel vorgenommen, und bei der Jury kam ihr Tango zu "A Evaristo Carriego" von Forever Tango mit 19 Punkten auch nicht sonderlich schlecht an. Doch bei ihrer Schlusspose rutscht die prominente Tänzerin schon aus - und besonders das Publikum scheint sie mit Profitanzpartner Andrzej Cibis (35) nicht überzeugt zu haben. Somit reicht es nicht zum Weiterkommen, und die 49-Jährige muss die Tanzshow verlassen.