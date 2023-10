Große Anteilnahme bei den "Let's Dance"-Stars: Ihr Senior Produktionsleiter ist mit nur 46 Jahren verstorben.

Das Team der beliebten RTL-Show "Let's Dance" trauert um einen Kollegen: Ümit Kulikoglu, Senior Produktionsleiter der beliebten Tanzshow, ist im Alter von nur 46 Jahren gestorben. Auf Instagram bekundeten auch viele Stars der Show ihr Entsetzen und ihr Beileid.

"Wir sind fassungslos"

Die Firma Seapoint Productions, die "Let's Dance" seit vielen Jahren produziert, veröfffentlichte einen Trauer-Post. Darin heißt es: "Wir sind fassungslos und voller Schmerz. Ümit, du fehlst uns so sehr. Deine Seapoint Familie", schrieb die Produktionsfirma.

So rührend erinnern die Stars an ihren Produktionsleiter

Darunter finden sich viele Kommentare von Kollegen. "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse (42) etwa hinterließ die Worte: "Ruhe in Frieden. Du wirst sehr vermisst." Die diesjährige Siegerin Anna Ermakova (23) schrieb: "Ich kann es nicht glauben. Ruhe in Frieden. Ich sende viel Heilung an Freunde & Familie." Moderatorin Nazan Eckes (47), die vor vier Jahren in der Show mittanzte, widmete dem Verstorbenen ein Foto in ihrer Instagram-Story und schrieb dazu auf Englisch: "Die, die wir lieben, verlassen uns nie so ganz."

Auch etliche Profitänzer meldeten sich. Renata Lusin (36) betonte, sie sei "fassungslos". "Als ob wir uns alle noch gestern gesehen haben. Du hattest noch so viel vor im Leben. In tiefer Betroffenheit unser herzliches Mitgefühl an Familie und Freunde. Du wirst uns allen so fehlen lieber Ümit." Das Leben sei begrenzt, aber die Erinnerung unendlich. Ihre Kollegin Ekaterina Leonova (36) schrieb: "Ich kann immer noch nicht glauben, dass du, lieber Ümit, nicht mehr bei uns bist. Du wirst uns allen sehr fehlen." Dazu schickte sie drei Herzen. Isabel Edvardsson (41) verfasste einen langen, herzzreißenden Kommentar: "Ich habe Tränen in den Augen beim Schreiben, weil ich wollte niemals so etwas schreiben... Er hat so viel bedeutet und er war einfach immer da. Für mich hat er gerade dieses Jahr bewiesen, was für ein großes Herz er hatte. Das Leben ist nicht fair."

Die traurige Nachricht kommt mitten in den Vorbereitungen zur Live-Tour 2023. Vom 7. November bis 4. Dezember sind zahlreiche "Let's Dance"-Stars in vielen deutschen Städten unterwegs.