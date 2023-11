Profitänzer Andrzej Cibis und seine Ehefrau Victoria haben die Geburt ihres ersten Kindes mit einem süßen Video bekannt gegeben.

In diesem Jahr gibt es reichlich Nachwuchs in der "Let's Dance"-Familie. Während Profitänzerin Isabel Edvardsson (41) aktuell ihre dritte Schwangerschaft genießt und sich Renata Lusin (36) auf ihr erstes Kind freut, ist ihr Kollege Andrzej Cibis (36) schon einen Schritt weiter: Er und seine Frau Victoria Kleinfelder-Cibis freuen sich über die Geburt ihres ersten Babys. Auf ihren Instagram-Seiten teilten sie die Nachricht mit einem kurzen Video mit. Darin enthüllten sie auch den Namen ihres Sohnes.

Pure Liebe für den kleinen Adam

Am 20. November erblickte der Kleine demnach das Licht der Welt. "Worte können es nicht beschreiben", kommentiert der stolze Papa auf Englisch kurz und knapp den Clip, in dem erst noch der Babybauch und dann die Füße des Säuglings zu sehen sind. Dazu fügt er noch die Hashtags "Pure Liebe" und "Gesegnet" hinzu. Aber große Worte sind angesichts des großen Glücks auch gar nicht nötig. Schlicht verkünden die frisch gebackenen Eltern auch den Namen ihres Sprösslings: "Adam Cibis" ist in dem Clip zu lesen.

Auch Llambi gratulierte schon

Zahlreiche "Let's Dance"-Kandidaten und Tänzer schickten bereits Glückwünsche zu Adams Geburt. Auch Juror Joachim Llambi (59) kommentierte die Nachricht mit den Worten: "Herzlichen Glückwunsch und alles erdenklich Gute für die kleine Familie! Ich kann euch jetzt schon sagen, es wird großartig ..."

Im Juli hatte das Paar die freudige Nachricht enthüllt - ebenfalls via Instagram. Auf ihren jeweiligen Accounts posteten sie ein Video, in dem er ihr zärtlich über den Babybauch streichelt. "Wir haben ein kleines Geheimnis bewahrt ... Little bundle is loading!", schrieb das Paar dazu.

Die beiden sind bereits seit 16 Jahren zusammen, im Jahr 2015 feierten sie ihre Hochzeit. Auch beruflich tanzen sie auf einer Welle: Victoria Kleinfelder-Cibis ist ebenfalls Profitänzerin und bei der RTL-Show "Let's Dance" im Hintergrund als Choreografin aktiv. Gemeinsam betreiben die beiden auch ein Tanzstudio in Baden-Württemberg.