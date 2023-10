Nach "Let's Dance" kommt eine neue Herausforderung: Foodbloggerin Sally Özcan wird in "Alles was zählt" zu sehen sein. Darum geht es.

Foodbloggerin und "Let's Dance"-Star Sally Özcan (35) dreht derzeit für die RTL-Serie "Alles was zählt" und soll dort an Silvester im Lokal von Kim und Ben Steinkamp kulinarisch für Furore sorgen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Die Ausstrahlung der Folge 4354 ist demnach für 29. Dezember 2023 vorgesehen. In einer Gastrolle spielt sich die 35-Jährige dabei selbst.

Darum geht's bei Sally Özcans Gastauftritt in "Alles was zählt"

Zum Inhalt der Episode mit Sally Özcan ist bisher bekannt, dass Ben Steinkamp (Jörg Rohde, 39) und seine Frau Kim (Jasmin Minz, 30) mit Unterstützung von Freunden und Familie ihr Lokal nach einem Wasserschaden renoviert haben. Die Eröffnung soll zum rauschenden Fest werden. Auch dank Foodbloggerin Sally Özcan?

Im Interview zu ihrer Rolle verriet Özcan der Mitteilung zufolge, dass sie damit eine Premiere feierte. Sie sei viel in Fernsehformaten zu sehen, "aber normalerweise bin ich es eher gewohnt, freier vor der Kamera zu sprechen, wie es für mich gerade passt in der Situation". Bei dieser Rolle "vertrete" sie sich als Sally selbst. "Natürlich muss ich mich auch an das Drehbuch halten, aber da ich mich selbst spielen darf, fällt mir das bisher ganz leicht. Für mich persönlich fühlt es sich ganz natürlich an und es macht Spaß, in dieser tollen Umgebung zu spielen."

Diese Rollen würden Sally Özcan reizen

Zudem erklärte sie über mögliche zukünftige schauspielerische Engagements: "Ich fände es cool, eine Rolle zu spielen, die man nicht direkt von mir erwarten würde. Auch weil ich eigentlich in meinem privaten Leben immer die Liebe und Nette bin, die immer gerne lacht und den ganzen Tag glücklich ist."

Eine Herausforderung wären insofern Rollen, "wo ich streng, arrogant oder böse sein müsste. Ich fände es sehr interessant, in eine Rolle zu schlüpfen, die meinem Naturwesen nicht unbedingt entspricht", fügte Özcan hinzu, die in der diesjährigen "Let's Dance"-Staffel den zehnten Platz belegte.