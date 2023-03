Die "Lets's Dance"-Stars Regina und Sergiu Luca werden wieder Eltern. Die süße Baby-Überraschung bestätigten sie am Rande der Live-Show.

Die Profitänzer Regina (34) und Sergiu Luca (40) werden wieder Eltern. Die süße Baby-Überraschung bestätigten die beiden "Lets's Dance"-Stars Freitagnacht am Rande der vierten Live-Sendung der Tanzshow (RTL und RTL+). "Die 'Let's Dance'-Familie wird größer. Wir bekommen unseren zweiten Nachwuchs", sagten sie freudestrahlend Moderator Daniel Hartwich (44).

Regina und Sergiu Luca haben bereits einen Sohn

Regina und Sergiu Luca sind seit 2015 verheiratet. 2017 kam ihr erstes Kind, ein Sohn, zur Welt.

In der aktuellen Staffel ist keiner der beiden Tanzprofis dabei. Beide waren erstmals in Staffel acht Teil des Profi-Teams. Während Sergiu Luca bis Staffel elf Promis das Tanzen beibrachte, war seine Frau zuletzt in der von Corona gebeutelten Staffel 15 zu sehen, als Einspringerin.