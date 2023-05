Bella Thorne, hier auf einem Event in New York, möchte ihren Partner Mark Emms heiraten.

Bella Thorne hat bekannt gegeben, dass sie sich verlobt hat. Sie hat offenbar schon recht genaue Vorstellungen von ihrer Hochzeit.

Bella Thorne (25) hat sich mit ihrem Partner, dem Unternehmer Mark Emms, verlobt. Das hat die US-Schauspielerin in der Modezeitschrift "Vogue" bekannt gegeben. Das Paar habe sich demnach bei der Geburtstagsfeier von Model Cara Delevingne (30) an einem Strand auf Ibiza im vergangenen Jahr kennengelernt. "Es war Liebe auf den ersten Blick als die Sonne aufgegangen ist", sagt Thorne.

Auch auf Instagram teilt die Schauspielerin die Nachricht zusammen mit dem Magazin - zu zwei Fotos von ihr und ihrem Verlobten, auf denen sie ihren Diamantring präsentiert. Zu weiteren Clips und Bildern des glücklichen Paares, auf denen Thorne ihren Partner unter anderem auch küsst, schreibt die 25-Jährige: "Meine Liebe". Aus den Reihen ihrer mehr als 25 Millionen Followerinnen und Follower sowie von anderen Promis, darunter Ex-Disney-Kollegin Demi Lovato (30) und Schauspieler Patrick Schwarzenegger (29), gibt es herzliche Glückwünsche.

Traumhochzeit in Großbritannien

Einen Tag vor Muttertag habe Emms der "Vogue" zufolge um die Hand von Thorne angehalten. Zusammen mit der Familie habe man danach gefeiert. Über die Hochzeit macht sich die Schauspielerin offenbar bereits einige Gedanken. Sie stelle sich demnach eine Feier in Emms' Heimat vor - auf einem Landsitz in Großbritannien. Zudem denke Thorne bereits darüber nach, was sie dann tragen möchte. In Frage kommen derzeit offenbar Vintage-Roben von Dior oder Schiaparelli.

Bekannt wurde Thorne insbesondere durch die Disney-Serie "Shake It Up - Tanzen ist alles", in der auch die derzeit in Hollywood äußerst angesagte Zendaya (26) mitspielte. Später war sie unter anderem an der Seite von Schwarzenegger im Drama "Midnight Sun - Alles für dich" zu sehen.