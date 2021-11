"Lindenstraße"-Star Kostas Papanastasiou ist mit 84 Jahren gestorben. Nun hat sein Sohn die Todesursache bekannt gegeben.

Als Panaiotis Sarikakis, Wirt des griechischen Restaurants "Akropolis", war Kostas Papanastasiou einer der Lieblinge der Kultserie "Lindenstraße". Am 21. November 2021 starb der Schauspieler im Alter von 84 Jahren. Sein Sohn Marc-Alexey Papanastasiou hat nun im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung die Todesursache bekannt gegeben und über die letzten Stunden seines Vaters gesprochen.

Kostas Papanastasiou starb demnach an Nierenversagen. Vergangenen Freitag wurde der Schauspieler in ein Krankenhaus gebracht, die Ärzte diagnostizierten zunächst einen Harnwegsinfekt. "In der Nacht zum Totensonntag ist er einfach eingeschlafen", so Marc-Alexey Papanastasiou.

Kostas Papanastasiou litt an Demenz

Schon am Samstag hätte Marc-Alexey Papanastasiou gespürt, dass die Lage um seinen Vater ernst sei. Er fuhr zu ihm ins Krankenhaus, um sich zu verabschieden. "Trotzdem kam sein Tod überraschend". Der Schauspieler habe schon seit zwei Jahren an Demenz gelitten, lebte zuletzt mit seiner Frau im betreuten Wohnen.

Marc-Alexey Papanastasiou erreichte die Nachricht über den Tod in seinem griechischen Restaurant in Berlin, das er 2017 von seinem Vater übernommen hatte. Wie in der "Lindenstraße" arbeitete Kostas Papanastasiou als Wirt, in seiner Gaststätte traten auch Musiker auf. Der Schauspieler sang auch selbst oft griechisches Liedgut.

Familie will letzten Wunsch erfüllen

Schon zu Lebzeiten äußerte Kostas Papanastasiou den Wunsch, in seinem Geburtsland Griechenland beerdigt zu werden. 1956 kam er nach West-Berlin, studierte hier Architektur und nahm Schauspielunterricht. Dem letzten Wunsch will seine Familie nachkommen. Doch am 10. Dezember wird erstmal in seinem Restaurant eine Trauerfeier für den Darsteller stattfinden, der 2012 für sein soziales Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde.