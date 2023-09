"LOL: Last One Laughing"

"LOL: Last One Laughing" All-Star-Cast für das Weihnachtsspecial enthüllt

Noch 2023 kehrt die Hit-Show "LOL: Last One Laughing" zurück. Beim Weihnachtsspecial treffen bekannte Gesichter auf veränderte Spielregeln.

Die beliebte Prime-Video-Show "LOL: Last One Laughing" bekommt in diesem Jahr erstmals eine Sonderausgabe spendiert. Pünktlich zu Weihnachten 2023 wird es ein "XMAS Special" geben - und wann ist es schwieriger, nicht zu lachen, als mitten in der besinnlichen Zeit? Für die Sonderausgabe der Amazon-Produktion versammelt Moderator Michael Bully Herbig (55) ein All-Star-Team der bisherigen vier regulären Staffeln. Manch ein Star ist sogar schon zum vierten Mal dabei.

Etwa Anke Engelke (57). Die Komikerin ist seit der ersten Stunde Teil des Formats und gewann nach jeweils zwei Mittelfeld-Platzierungen in den ersten beiden Staffeln die dritte Ausgabe. Auch Kurt Krömer (48) wird beim Weihnachtsspecial zum vierten Mal versuchen, sich das Lachen zu verkneifen. Er wirkte ebenfalls in den ersten beiden Staffeln mit und holte in Season vier den geteilten Sieg mit Michael Mittermeier (57).

Zu den weiteren der insgesamt acht Promis gehören Bastian Pastewka (51), Carolin Kebekus (43), Martina Hill (49), Michelle Hunziker (46), Teddy Teclebrhan (40) und Rick Kavanian (52). Während es in der Spezialausgabe bei den grundlegenden Regeln der Show bleiben wird, ist doch eine große Neuerung dabei: Die Stars treten nicht als Einzelkämpfer, sondern jeweils in Zweierteams an. Die Paarungen, bei denen kein Auge trocken bleiben dürfte: Pastewka & Engelke, Kebekus & Teclebrhan, Hill & Krömer sowie Hunziker & Kavanian.

Auch in der Sonderfolge winkt den Gewinnern ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro, das selbstverständlich für einen guten Zweck gespendet wird.

Ein global erfolgreiches Format

Die erste Staffel von "LOL" erschien im April 2021, es handelt sich dabei um die Umsetzung eines ursprünglich japanischen Formats. Auch im Original versuchen zehn Personen, sich zum Lachen zu bringen, ohne jedoch selbst die Mundwinkel zu verziehen. Die deutsche Adaption erfreute sich so großer Beliebtheit, dass binnen zwei Jahren drei weitere Staffeln und nun das Weihnachtspecial folgten. 2022 gab es zudem den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Comedy/Late Night". Eine fünfte Staffel für das kommende Jahr ist bereits beschlossene Sache.