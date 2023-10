"LOL: Last One Laughing"

"LOL: Last One Laughing" Das Weihnachtsspecial läuft kurz vor dem Fest

Nach der Ankündigung einer "LOL"-Weihnachtsausgabe hat Prime Video jetzt auch das Startdatum verraten.

Prime Video hat das Startdatum der ersten Weihnachtsausgabe von "LOL: Last One Laughing" bekannt gegeben. Demnach wird der festliche Ableger der erfolgreichen Comedy-Reihe ab 22. Dezember auf dem Streamingportal verfügbar sein.

All-Stars treten im Doppelpack gegeneinander an

Mit dabei ist natürlich der gewohnte Gastgeber Michael Bully Herbig (55), der viele bekannte Gesichter ins "LOL"-Bergchalet einlädt. Das Besondere: Im "XMAS Special" treten die Stars unter dem Motto "Stille Nacht. Keiner lacht" nicht als Einzelkämpfer, sondern in Teams an. Diese sind: Anke Engelke (57) und Bastian Pastewka (51), Carolin Kebekus (43) und Teddy Teclebrhan (40), Martina Hill (49) und Kurt Krömer (48) sowie Michelle Hunziker (46) und Rick Kavanian (52). Unter dem Weihnachtsbaum gilt es, mehr als drei Stunden lang jegliches Lachen zu vermeiden. Das ist aber gar nicht so einfach, da die anderen Teams natürlich alles daran setzen, die Mitstreiter zum Bewegen der Mundwinkel zu kriegen. Ob Anke Engelke und Kurt Krömer dabei einen Vorteil haben? Sie sind nämlich schon zum vierten Mal in der Show dabei.

Das Gewinnerteam der ersten Sonderausgabe darf sich über den "LOL-XMAS"-Pokal freuen und erhält 50.000 Euro, die für einen guten Zweck gespendet werden.

Ein weltweit erfolgreiches Format

Die erste Staffel des deutschen "LOL" erschien im April 2021, es handelt sich dabei um die Umsetzung eines ursprünglich japanischen Formats. Die Adaption erfreute sich so großer Beliebtheit, dass binnen zwei Jahren drei weitere Staffeln und nun das Weihnachtspecial folgten. 2022 gab es zudem den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Comedy/Late Night". Im kommenden Jahr dürfen sich die Fans dann auf die fünfte Staffel freuen.

SpotOnNews