Netflix wird in der neuen "Love is Blind"-Reunion auf einen Livestream verzichten. In Staffel vier war eine Live-Übertragung gescheitert.

Netflix hat den Termin für die Wiedersehensshow der fünften Staffel "Love is Blind" (in Deutschland: "Liebe macht blind") bekannt gegeben. "Merkt euch den Termin vor, denn das Wiedersehens-Special zu Staffel fünf von 'Love is Blind' wird kommen, und ihr werdet es nicht verpassen wollen", schreibt der Streamingdienst, der die Reunion ab Sonntag, den 15. Oktober (8PM ET/5PM PT) zeigen will, bei Instagram. Dabei wird dieses Mal bei dem Aufeinandertreffen der Kandidatinnen und Kandidaten der Datingshow auf einen Livestream verzichtet.

Im April 2023 war man bei dem Versuch einer Live-Übertragung gescheitert. Der Streamingdienst wollte die Reunion-Show seines erfolgreichen Datingformats live in den USA übertragen. Doch die Nutzer, die zum angekündigten Zeitpunkt den Stream aufriefen, sahen nichts. Erst nach einer Stunde stand die Sendung bereit - in aufgezeichneter Form. Manche User meldeten laut Medienberichten auch dann noch Verzögerungen.

Netflix entschuldigte sich

Netflix entschuldigte sich via X bei den Nutzern in den verschiedenen Zeitzonen der Vereinigten Staaten. "An alle, die lange aufgeblieben sind, früh aufgestanden sind, ihren Sonntagnachmittag geopfert haben: Es tut uns unglaublich leid, dass die 'Liebe macht blind'-Live-Reunion nicht so ausgefallen ist, wie wir es geplant hatten", heißt es in dem Text. "Wir sind gerade dabei, es zu filmen und werden es so schnell wie menschenmöglich auf Netflix zeigen. Nochmals: Danke und Entschuldigung."

Im Ankündigungsvideo zur Reunion-Show für Staffel fünf witzelt der Streamingdienst über die Panne. Ein Mitarbeiter streicht dafür auf einem Aufsteller mit der Aufschrift "Live-Reunion heute" das Wort "live" wieder. Weiter heißt es in dem Clip: "Es ist nicht live, aber man kann es nicht verpassen." Die finale Folge vor der Reunion soll ab Freitag, 13. Oktober zum Abruf verfügbar sein.

In dem vom Ehepaar Vanessa (42) und Nick Lachey (49) moderierten Format flirten Singles in abgetrennten Kabinen, ohne sich zu sehen. Stimmt die Chemie und baut sich eine besondere Verbindung auf, verloben sie sich und sehen ihre Auserwählten erst danach zum ersten Mal bei einem großen Aufeinandertreffen. Das verlobte Paar muss dann den Realitätscheck im Alltag meistern und die Hochzeit planen. Am Altar entscheidet sich, ob Liebe wirklich blind macht. Die erste Staffel feierte im Februar 2020 Premiere.