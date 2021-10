In "Mälzer und Henssler liefern ab!" liefern sich Steffen Henssler und Tim Mälzer ein Duell. VOX hat nun neue Folgen für 2022 angekündigt.

"Mälzer und Henssler liefern ab!" ist die erste Sendung, in der die beiden TV-Köche Tim Mälzer (50) und Steffen Henssler (49) im Doppel zu sehen sind. Nach guten Quoten zum Auftakt der ersten Staffel Mitte September steht bereits fest, dass das Format 2022 bei VOX zurückkehren wird. Das gab der Sender an diesem Mittwoch (20. Oktober) bekannt. Am kommenden Sonntag (24. Oktober, 20:15 uhr oder via TVNow) wird noch die zweite und letzte Folge für 2021 zu sehen sein.

"Mälzer und Henssler liefern ab!": Darum geht's

Mälzer und Henssler stellen sich dem direkten Duell in ihrem gemeinsamen Pop-Up-Lieferservice. Die Köche wissen nicht, an wen die Bestellungen rausgehen, sie bekommen lediglich vor dem Kochen einige Hinweise. Per Foto, Sprachnachricht oder als Text über eine Bonmaschine müssen die beiden sich eine Vorstellung von ihren Kunden machen. Im Wettkampf sind Intuition und Kreativität gefragt.

Nachdem Mälzer und Henssler das Essen höchstpersönlich ausgeliefert haben, werden die Gerichte von den Kunden mit bis zu fünf Sternen beurteilt. Wer die Besteller und Bestellerinnen am meisten von sich überzeugt, gewinnt. Pro Folge werden vier Bestellungen aufgegeben. Zur zusätzlichen Herausforderung werden prominente Gäste, die bei den Köchen spontan eine Bestellung abgeben.