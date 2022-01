"Masters of the Universe"-Film

"Masters of the Universe"-Film "West Side Story"-Star Kyle Allen spielt He-Man

Es gibt einen neuen He-Man: Kyle Allen, Star aus "West Side Story", wird im Film "Masters of the Universe" die Hauptrolle übernehmen.

Ein neuer He-Man-Darsteller ist offenbar gefunden: Mattel und Netflix gaben am Freitag US-Medienberichten zufolge bekannt, dass Kyle Allen (27) im geplanten Live-Action-Film "Masters of the Universe" die berühmte Figur spielen wird. Der 27-Jährige war gerade in "West Side Story" zu sehen.

Mit einer Zeichentrickserie feierte He-Man in den 80er-Jahren große Erfolge. Zudem erschien 1987 der Film "Masters of the Universe" mit Dolph Lundgren (64) als He-Man. Die Geschichte in dem neuen Film dreht sich den Berichten zufolge um "ein Waisenkind namens Adam". Er "entdeckt, dass er ein Prinz ist, der dazu bestimmt ist, der Retter eines fernen Landes zu sein". Schnell müsse er lernen, seine Macht zu nutzen, um "seine wahre Heimat vor einer bösen Macht zu retten". Die Produktion des Films soll im Sommer beginnen. Netflix hat bereits zwei Animationsserien rund um He-Man produziert.