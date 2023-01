Guildo Horn, Loona und Prince Damien in "Music Drive In".

"Music Drive In" Das passiert in der neuen Talentshow mit Guildo Horn

RTLzwei bringt ab dem 30. Januar eine neue Show an den Start: "Music Drive" in" mit Guildo Horn, Loona und Prince Damien. Darum geht's...

Ende Januar geht auf RTLzwei eine neue Show an den Start, die wie eine Mischung aus "DSDS", "Carpool Karaoke" und "Deal or no Deal" anmutet: "Music Drive In".

Das Prinzip der Show: Die Kandidaten und Kandidatinnen fahren mit ihren Autos in eine Drive-In-Straße im Ruhrpott, wünschen sich einen Song und performen diesen möglichst kreativ und mitreißend vor der Jury. Diese besteht aus Guildo Horn (59), Loona (48) und Prince Damien (32).

Laut einer Pressemitteilung denken sich die Teilnehmenden für ihr Weiterkommen einiges aus: "Die Kandidatinnen und Kandidaten bringen eigene Instrumente mit, fahren in aufwendigen Kostümen vor oder haben sich ganz spezielle Performances überlegt", heißt es. Auch ein bekannter Realitystar soll unter ihnen sein.

Wer weiter darf, kann bis zu 1000 Euro gewinnen

Ist die Jury von dem Auftritt überzeugt worden, darf das Auto auf einen Parkplatz fahren, wo fünf Autos warten. In deren Kofferräumen befinde sich jeweils ein Koffer mit einem Geldbetrag von 100 bis 1000 Euro. Die Kandidaten und Kandidatinnen dürfen entscheiden, welchen Kofferraum sie öffnen wollen.

Die erste von 15 Episoden der neuen Show ist am Montag, 30. Januar, um 17:05 Uhr bei RTLzwei zu sehen. Das Format läuft von Montag bis Freitag, alle Folgen sind jeweils sieben Tage im Voraus auf RTL+ verfügbar.