"Origin of Species" Daniel Brühl dreht mit Jude Law und Ana de Armas

Ron Howard dreht mit einer Reihe namhafter Stars. Auch Daniel Brühl wird einem Medienbericht zufolge in dem Thriller zu sehen sein.

Daniel Brühl (44) hat offenbar eine neue Rolle ergattert, in der er neben mehreren namhaften Hollywood-Kollegen zu sehen sein wird. Darunter befinde sich mit Ana de Armas (35), die in diesem Jahr für ihre Hauptrolle der Marilyn Monroe (1926-1962) in "Blonde" für einen Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert war, auch eine der derzeit angesagtesten Schauspielerinnen der Traumfabrik. Das berichtet das US-Branchenportal "Deadline".

Die Rede ist demnach von dem Projekt "Origin of Species" von Regisseur Ron Howard (69), bei dem es sich um einen Survival-Thriller handeln soll. Neben Brühl und de Armas werden darin laut des Berichts auch der zweifach für den Oscar nominierte Jude Law (50) sowie Alicia Vikander (34) auftreten, die für "The Danish Girl" den Goldjungen als beste Nebendarstellerin erhalten hat. Auch Howard besitzt zwei Oscars: Für sein Drama "A Beautiful Mind - Genie und Wahnsinn" von 2001 gab es unter anderem den Academy Award für die beste Regie und den besten Film.

Brühl hat schon mit Howard gearbeitet

Daniel Brühl, selbst zweimal für den Golden Globe nominiert, sorgte zuletzt mit "Im Westen nichts Neues" für Aufsehen, der im März bei den Academy Awards unter anderem als bester internationaler Film ausgezeichnet wurde.

Brühl und der Regisseur kennen sich bereits. Der Schauspielstar drehte mit Howard für dessen Film "Rush - Alles für den Sieg" aus dem Jahr 2013, in dem der heute 44-Jährige den verstorbenen Rennfahrer Niki Lauda (1949-2019) verkörperte. Laut des Berichts sind die Dreharbeiten für das vierte Quartal 2023 in Australien geplant. Das Drehbuch stamme von Noah Pink ("Tetris").