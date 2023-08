Neues Gesicht unter den TV-Kommissaren ab September: Im Herbst wird Johanna Wokalek zum ersten Mal im "Polizeiruf 110" zu sehen sein.

Dass die Riege der deutschen TV-Kommissare weiblichen Zuwachs bekommt, ist schon länger bekannt. Jetzt steht auch fest, wann die neue Ermittlerin zum ersten Mal im TV zu sehen sein wird. Im September wird Schauspielerin Johanna Wokalek (48) zum ersten Mal in ihrer Rolle als Kriminalhauptkommissarin Cris Blohm im Münchner "Polizeiruf 110: Little Boxes" ermitteln. In ihrer Rolle kehrt sie als Ermittlerin nach einem Auslandseinsatz nach München zurück. Bei ihrer Rückkehr wird sie direkt in einen Fall im Uni-Milieu verwickelt.

Darum geht es im "Polizeiruf 110: Little Boxes"

Ein wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Postcolonial Studies wird tot aufgefunden. Die Ermittlungen führen Cris Blohm (Johanna Wokalek) und ihren Kollegen Dennis Eden (gespielt von Stephan Zinner) an die Universität. Bei ihren Nachforschungen werden sie mit Behauptungen konfrontiert, dass das Mordopfer ein Vergewaltiger sei und er seine "gerechte" Strafe erfahren habe.

Sie erhalten wenig hilfreiche Aussagen, mehr Schweigen als fundierte Auskünfte. Das erschwert die Ermittlungen zunehmend. Auch als sie von ihrem Kollegen Otto Ikwuakwu (Bless Amada) Unterstützung bekommen, kommen sie bei der Lösung des Mordfalls nicht weiter. Nun gilt es, jedes noch so kleine Puzzleteil aufzuspüren und herauszufinden, wie es zu der Tat kommen konnte.

Johanna Wokalek am 17. September als Ermittlerin zu sehen

Den ersten "Polizeiruf 110"-Fall mit Johanna Wokalek als Kommissarin Cris Blohm gibt es am Sonntag, dem 17. September 2023, um 20:15 Uhr im Ersten zu sehen. Mit Wokalek als neuer Ermittlerin geht die Sonntagabend-Krimireihe in der bayerischen Landeshauptstadt weiter.

Die Schauspielerin tritt damit die Nachfolge von Verena Altenberger (35) als Ermittlerin Elisabeth Eyckhoff an. Im Juli 2022 hatte der Bayerische Rundfunk bekannt gegeben, dass die österreichische Schauspielerin nach sechs Einsätzen im Münchner "Polizeiruf 110" auf eigenen Wunsch aus der Serie ausscheidet.

Der neue Film "Polizeiruf 110:Little Boxes" mit Johanna Wokalek entstand unter der Regie von Dror Zahavi und nach einem Drehbuch von Stefan Weigl.