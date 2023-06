Im Herbst kommt ein neuer Film über die Liebe zwischen Elvis und Priscilla in die Kinos. Der erste Teaser liefert nun einen Vorgeschmack.

2022 konnten sich Elvis-Fans zuletzt über einen neuen Film über den King of Rock'n'Roll freuen, im Herbst 2023 wird es Nachschub geben - im neuen Film von Regisseurin Sofia Coppola (52) steht die Liebesbeziehung und turbulente Ehe von Elvis Presley (1935 - 1977) und Priscilla Presley (78) im Vordergrund. Einen ersten Vorgeschmack auf "Priscilla" liefert nun der neue Teaser.

Der kurze Teaser-Trailer zeigt in circa 45 Sekunden untermalt vom Song "How You Satisfy Me" einen ersten Blick auf die beiden Hautdarsteller des Films: In die Rollen von Elvis und Priscilla schlüpfen die Schauspieler Jacob Elordi (25) und Cailee Spaney (24). Die ersten Aufnahmen zeigen kurze Ausschnitte aus der Kennenlernphase der beiden sowie von Priscillas Schulzeit und Elvis Zeit in der Armee.

Der Film basiert auf Priscillas Memoiren

Außerdem kann man im Teaser bereits einen minimalen Eindruck von der Hochzeit, der Ehe, der Schwangerschaft und den Auswirkungen des Ruhms erhaschen. Coppolas Film basiert auf Priscilla Presleys Memoiren "Elvis and Me" aus dem Jahr 1985.

Priscilla Presley - mit Mädchennamen Beaulieu - lernte den zehn Jahre älteren Elvis im Alter von 14 Jahren in Bad Nauheim kennen. Bereits einige Jahre vor der Hochzeit mit Elvis wohnte sie schon in der Villa Graceland in Memphis. Durch Sofia Coppolas neues filmisches Werk können Fans ab Oktober 2023 einen neuen Einblick in die turbulenten Ereignisse von damals werfen.