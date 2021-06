Wird in der noch dieses Jahr anstehenden Staffel von "Promi Big Brother" auch Dominic Harrison mit von der Partie sein?

Der TV-Container der kommenden Ausgabe von "Promi Big Brother", die am 6. August 2021 startet, scheint sich langsam zu füllen. Zumindest, wenn man der "Bild"-Zeitung Glauben schenken will. Nachdem sie vor Kurzem die vermeintlich ersten vier Kandidat*innen der Reality-TV-Show enthüllte, geistern nun bereits zwei weitere Namen durch die Gerüchteküche. So soll angeblich auch Fitnesstrainer und Influencer Dominic Harrison (29), der Ehemann von Sarah Harrison (30), in der neuen Staffel dabei sein.

Auch ein Trödelprofi dabei?

Der zweite Star, den "Bild" für die neunte "PBB"-Staffel ins Feld führt, ist Paco Steinbeck (46). Den kennen TV-Zuschauer als Antiquitätenhändler aus der RTL-Show "Die Superhändler - 4 Räume, 1 Deal". Zuvor wurde bereits vermeldet, dass auch Ballermann-Star Melanie Müller (33), Jens Büchners Witwe Daniela "Danni" Büchner (43), der ehemalige Handballer Eric Sindermann (32) sowie Marie Lang (34), Weltmeisterin im Kickboxen, bei "Promi Big Brother" mitmachen sollen.

In den vorangegangenen Staffeln traten stets 12 oder 13 Kandidat*innen an. Ausnahme war die Ausgabe im vergangenen Jahr, bei der 18 Promis an den Start gegangen waren und Werner Hansch (82) am Ende als Sieger hervorging.