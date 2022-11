Bereits in der ersten Folge "Promi Big Brother" kam es zu einem Notarzt-Einsatz. Der Grund: Menderes Bagci hatte einen Schwächeanfall.

Schon zum Auftakt der Jubiläumsstaffel von "Promi Big Brother" mussten die Promis am Freitagabend (20:15 Uhr in Sat.1) vollen Körpereinsatz zeigen. Das Schneckenspiel, bei dem die Stars in ein entsprechendes Kostüm samt Schneckenhaus auf dem Rücken schlüpfen mussten, dürfte sowohl im Studio als auch vor den heimischen TV-Bildschirmen für Lacher gesorgt haben. Was allerdings nicht im Fernsehen zu sehen war: ein Notfalleinsatz bei "Deutschland sucht den Superstar"-Ikone Menderes Bagci (38).

Nachdem der Sänger die Aufgabe, etwa auf dem Boden mit einem Salatkopf im Mund durchs Ziel zu kriechen, absolviert hatte, richtete er sich schließlich wieder auf. Dabei kam es bei ihm jedoch zu einem Schwächeanfall. Der "Bild"-Zeitung liegen entsprechende Bilder vor, auf denen zu sehen ist, wie Menderes von einem Crew-Mitglied gestützt wird. Anschließend war eine Notärztin zur Stelle und behandelte den 38-Jährigen vor Ort.

"Ich war schon besorgt"

Menderes' Manager erklärte "Bild": Ich habe die Szenen von der Tribüne im Studio verfolgen können. Es schien, dass sein Kreislauf etwas heruntergefahren ist. Ich war schon besorgt." Nach wenigen Minuten ging es Menderes jedoch bereits besser und er konnte unauffällig zu seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern zurückkehren.

"Nach einer Woche Quarantäne im Hotel ohne sportliche Betätigung war das Spiel zur späten Zeit vielleicht etwas zu viel für ihn. Ich war froh, dass die Mitarbeiter so schnell und gut reagiert haben und direkt eine Ärztin zur Stelle war", führte sein Manager weiter aus.