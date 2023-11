Langsam wird die Luft dünner bei "Promi Big Brother": In der Nacht auf Donnerstag ist auch Ron Bielecki ausgeschieden.

Etappenweise wird der Container von "Promi Big Brother" immer leerer - und das nicht nur, wenn es um die Prominenten geht, die an der aktuellen Staffel teilnehmen. Nachdem in der vorangegangenen Live-Sendung bereits Reality-TV-Urgestein Jürgen Milski (60) die Show verlassen musste, hat es in der Nacht auf den 30. November auch Ron Bielecki (25) erwischt. Zuvor mussten neben dem YouTuber aber auch die Mit-Nominierten Iris Klein (56) und Dominik Stuckmann (31) zittern.

Klein würde sich "wahnsinnig freuen, wenn ich hier eine Runde weiterkomme" und das Ganze womöglich sogar gewinnen könnte, hatte sie zu Beginn der Show um die Gunst der Zuschauerinnen und Zuschauer geworben. Der Ex-"Bachelor" habe unterdessen eine "super emotionale Reise" in dem Format hinter sich und hoffe, dass er noch möglichst lange bleiben dürfe. Bielecki wandte sich hingegen vergebens mit Humor an das TV-Publikum vor den Geräten: Ihm fingen die Haferflocken, von denen sich die Bewohnerinnen und Bewohner zu großen Teilen während der aktuellen Staffel ernähren müssen, "gerade erst an zu schmecken".

Beim "Big Brother" gibt es Pizza und Peitsche

Vieles drehte sich daneben in der neuesten Folge um die Matratzen der Teilnehmenden. In einem Rückblick war zu sehen, wie der große Bruder den Promis - darunter auch noch Milski - anbot, Pizza im Tausch für ihre Matratzen zu liefern. Einzelne der Kandidatinnen und Kandidaten sträubten sich jedoch und so gab es weiter die verhassten Haferflocken, was so manchen natürlich die Laune vermieste.

In einem der Live-Parts der Sendung teilte der Big Brother dann am Mittwoch mit, dass es in den vergangenen Tagen im Container 30 Regelverstöße wie unerlaubtes Schlafen und nicht getragene Mikrofone gegeben habe - und die Prominenten daher sechs Matratzen abgeben mussten. Diesmal lief alles ohne längere Diskussionen ab und Stuckmann, Paulina Ljubas (26), Dilara Kruse (32), Matthias Mangiapane (40), Marco Strecker (21) sowie Yeliz Koc (30) wuchteten ihre in Richtung Abstellkammer.

"Ich mag sie, so wie sie ist"

Mangiapane und Ljubas zeigten sich in weiteren Rückblicken zuvor enttäuscht von Manuela Wisbeck (40). Sie sei zuletzt gegenüber Paulina "seltsam geworden" und richtig "miesmuschelig" - dabei sei die Schauspielerin doch die erste Bezugsperson für die jüngere Reality-Darstellerin im Container gewesen. Nach einer kurzen Aussprache der beiden Kandidatinnen lagen sie sich aber in den Armen. "Ich mag sie. Ich mag sie, so wie sie ist", beteuerte Wisbeck. Wenn irgendwas wäre, dann würde sie das Paulina schon sagen.

Bielecki - und damit ein weiterer Bewohner sowie eine zusätzliche Matratze - musste schließlich live den Container verlassen. Nach einem kurzen Abschied von den restlichen Bewohnern, an die er noch ein "Leute, wir sehen uns auf der Party" richtete, war seine Zeit in der Show vorbei. "So ist das Leben", zeigte er sich jedoch wenig enttäuscht. Er habe "super viel Spaß" gehabt und es sei eine "sehr geile Erfahrung" gewesen.