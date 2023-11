Zur zweiten "Promi Big Brother"-Live-Show hat sich ein besonderer Gast angekündigt: Yvonne Woelke, Peter Kleins vermeintliche Affäre.

Das Aufeinandertreffen von Iris Klein (56) und ihrem Noch-Ehemann Peter (56) verlief am späten Montagabend bei "Promi Big Brother" unerwartet unspektakulär. Trotzdem steht das getrennte Paar weiter im Fokus der Sat.1-Show: Heute Abend könnte Schauspielerin Yvonne Woelke (42) für Sprengstoff sorgen.

Daniela Katzenberger hofft, dass ihre Mutter nicht ausrastet

Denn die Frau, mit der Peter laut Iris Klein eine Affäre gehabt haben soll, ist live in Sat.1 zu Gast im Studio bei Marlene Lufen (52) und Jochen Schropp (44). Das hat der Sender bestätigt. "Die Bombe platzt heute", kündigte auch Yvonne Woelke in einer Instagram-Story an. Zuvor hatte sie Iris Klein bereits vorgeworfen, das "Promi Big Brother"-Treffen von langer Hand geplant zu haben. Seit März hatten die Kleins keinen Kontakt mehr. Im Gegensatz zu seiner Noch-Frau habe er nicht gewusst, dass sie auch in den TV-Container ziehen würde. Dennoch reagierte er recht gelassen auf ihren Einzug.

Und auch sie blieb unerwartet ruhig. Womöglich hatte sie den Rat ihrer Tochter Daniela Katzenberger (37) beherzigt. "Ich habe sie vorher gebrieft", verriet die bekannte TV-Blondine auf Instagram. "Ich hoffe, dass sie im Container eine längere Zündschnur hat als sonst." Ihre Halbschwester Jenny Frankhauser (31) hingegen könnte nicht so ruhig bleiben: "Ich würde ausflippen, wenn ich meinem untreuen Ehemann gegenübertreten würde. Ich würde mich vergessen. Meine arme Mama."

Iris Klein will Peters Unterschrift

Auch wenn es (noch) zu keinem Knall zwischen den Kleins kam: Iris Klein betont im Promi-Container, dass sie nur noch die Scheidung wolle - und ihren Noch-Mann in den nächsten Tagen dazu bringen möchte, endlich die Papiere zu unterschreiben.

"Promi Big Brother"-Fans können die Geschehnisse in diesem Jahr im "Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream" auf der Streamingplattform Joyn Plus+ mitverfolgen. Die nächste Live-Sendung gibt es am heutigen Dienstagabend ab 20:15 Uhr in Sat.1.