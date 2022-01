RTL schickt eine neue Realityshow ins Rennen: In "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" müssen Ex-Paare gemeinsame Sache machen.

Der Sender RTL setzt einmal mehr auf Promipaare. Diese sind in einer neuen Show allerdings nicht mehr ein Herz und eine Seele: In "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" müssen ehemalige Liebespärchen als Team zusammenarbeiten. Am Ende winken 100.000 Euro Preisgeld. Konflikte scheinen vorprogrammiert: Insgesamt werden acht Ex-Promipaare teilnehmen und laut Sender "an ihre emotionalen Grenzen" und "weit darüber hinaus" geraten.

Erste Folge kommt am 22. Februar im TV

Kommt es womöglich sogar zu einem Liebescomeback? Laut Pressemitteilung ist auch das nicht ausgeschlossen: "In diesem Haus ist alles möglich!" Auch ein heißer Flirt vor den Augen des ehemaligen Partners wird vom Sender zumindest angedeutet... Los geht es in jedem Fall mit Folge eins am Dienstag, den 22. Februar um 20:15 Uhr bei RTL. Auf dem hauseigenen Streamingportal RTL+ sind die Folgen bereits jeweils sieben Tage vorab verfügbar. Welche Stars an der neuen Show teilnehmen werden, ist bislang noch nicht bekannt.