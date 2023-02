Die zweite Staffel "Prominent getrennt" steht in den Startlöchern. Diese Ex-Paare sind mit von der Partie.

Am 21. Februar startet "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" auf RTL+ (ab 4. März bei RTL). Acht prominente Ex-Paare stellen sich der Herausforderung, mit ihren ehemaligen Partnern oder Partnerinnen gemeinsam in einer Villa in Südafrika zu wohnen und Challenges im Duo zu meistern. Am Ende winkt ein Preisgeld von 100.000 Euro. Woher kennt man die Kandidaten und Kandidatinnen?

Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki

Kate Merlan (35) und Jakub Merlan-Jarecki (27) sind dieses Mal mit von der Partie. Kate Merlan bringt einiges an Reality-TV-Erfahrung mit. Das Tattoo-Model war bereits mit ihrem Ex Benjamin Boyce (54) im "Sommerhaus der Stars", nahm am "Kampf der Realitystars" teil und war mit dem Kölner Profifußballer Jakub Merlan-Jarecki bei "Temptation Island VIP" zu sehen. Letzteren Treuetest konnte das Paar noch erfolgreich bestehen, 2021 läuteten die Hochzeitsglocken. Die Ehe scheiterte jedoch nach nicht mal einem Jahr, nun treffen die beiden in der Villa der Verflossenen aufeinander.

Gloria und Nikola Glumac

Eine gescheiterte Ehe liegt auch hinter Gloria (30) und Nikola Glumac (26). Das Paar trennte sich Ende 2022. Gloria wünscht sich laut RTL, dass Nikola sein Leben "auf die Reihe bekommt" und hat noch immer damit zu kämpfen, dass er sie bei "Temptation Island 2021" sehr verletzt hat. Und ihr Ex-Mann stört sich an ihrer "zickigen Art". Ob die beiden nach "Prominent getrennt" ihrer Liebe noch eine Chance geben?

Marlisa Rudzio und Fabio De Pasquale

"Temptation Island" sollte auch ihre Beziehung testen: Influencerin Marlisa Rudzio (33) und Fitnesstrainer Fabio De Pasquale (28) nahmen 2021 an der dritten "Normalo"-Staffel der Reality-Show teil, blieben ein Paar und traten in der Spielshow "#CoupleChallenge" zusammen an. Erst Anfang 2022 gingen sie getrennte Wege. "Wir waren wie Dick und Doof", erklärt De Pasquale, der auch aus den Reality-Formaten "Are You The One?", "Dating Naked" und "Germany Shore" bekannt ist, über die einstige Beziehung. Über seine Ex sagt er heute: "Ich kann dieser Person einfach nicht vertrauen." Ob es zu einer Annäherung der beiden bei "Prominent getrennt" kommt, bleibt abzuwarten.

Michelle Kaminsky und Marc-Robin Wenz

"Temptation Island" brachte ihre Beziehung zum Scheitern. Zwischen Michelle Kaminsky (25) und Marc-Robin Wenz (27) herrscht nach ihrer Teilnahme an der Reality-Show Eiszeit. Wenz hatte in der vierten Staffel für Wirbel gesorgt, als er im toten Winkel der Kameras mit einer der Verführerinnen knutschte. Kaminsky brach die Show ab und beendete die siebenjährige Beziehung. Ihr Ex wird bei "Prominent getrennt" nicht nur auf sie treffen, sondern auch auf Marlisa, mit der ihm ebenfalls eine vergangene Turtelei nachgesagt wird. Zwei unangenehme Aufeinandertreffen scheinen also vorprogrammiert zu sein.

Sandra Janina und Juliano Fernandez

Der "Temptation Island"-Kreis schließt sich mit Sandra Janina (23) und Juliano Fernandez (24), die in der VIP-Ausgabe der Show mitmachten. Sandra Janina nahm zuvor 2020 an der vierten Staffel der Kuppelshow "Love Island" teil, mit Henrik Stoltenberg sollte es nach der Show jedoch nicht klappen. Mit Fernandez, der bei "Are You The One?" zu sehen war, hatte sie danach 2020 und 2021 eine längere On-Off-Beziehung, die letztendlich wegen unterschiedlicher Zukunftspläne scheiterte. "Das Bestmögliche wäre, wenn wir hier als Couple rausgehen", gibt sich Fernandez hoffnungsvoll, dass die Beziehung durch "Prominent getrennt" noch eine Chance erhält.

Gustav Masurek und Karina Wagner

Nicht eine Reality-Show mit Beziehungstest, sondern eine Kuppelshow brachte sie zusammen: Gustav Masurek (33) und Karina Wagner (26) lernten sich bei "Bachelor in Paradise" kennen, wurden ein Paar und waren neun Monate liiert. Masurek war 2021 Kandidat in der achten Staffel von "Die Bachelorette" mit Maxime Herbord (28), Wagner im selben Jahr Kandidatin bei "Der Bachelor" mit Niko Griesert (32). Im Mai 2022 beendete Wagner die Beziehung, laut RTL nach der Geburtstagsparty eines gemeinsamen Freundes.

Matthias Höhn und Jenefer Riili

Matthias Höhn (26) und Jenefer Riili (30), ehemalige "Kampf der Realitystars"-Kandidatin, führten mehrere Jahre bis 2021 eine On-Off-Beziehung. Die beiden Schauspieler, die durch "Berlin - Tag & Nacht" bekannt wurden, haben den gemeinsamen Sohn Milan. Die beiden halten vor allem Kontakt aufgrund ihres Kindes. Ob die "Prominent getrennt"-Erfahrung sie mehr zusammenschweißen wird?

Silva Gonzalez und Stefanie Schanze

Dschungelcamp-Kandidat Silva Gonzalez (43) und Stefanie Schanze (34) waren sechs Jahre liiert und auch beruflich lange Zeit verbunden. Gemeinsam standen sie mit der Band Hot Banditoz ("Veo Veo") auf der Bühne. Im März 2022 trennte sich das Paar, das verlobt war und drei Kinder hat, privat wie musikalisch. Weil Gonzalez jedoch keinen adäquaten Ersatz fand, steht Schanze, die eigentlich als Solo-Schlagersängerin durchstarten will, wieder gelegentlich mit ihm auf der Bühne. "Es ist noch Liebe da", stellt er deshalb vor "Prominent getrennt" fest...