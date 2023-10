"Pumpkin Spice Make-up" ist einer der angesagtesten Looks im Herbst 2023. So schminkt man den Beauty-Trend.

"Pumpkin Spice" ist wieder in aller Munde - und damit sind wir offiziell im Herbstmodus angekommen. Von warmen, erdigen Tönen inspiriert können Promi-Stylisten und ihre berühmten Kundinnen derzeit gar nicht genug von einem Make-up-Look bekommen, der sich an den großen "Pumpkin Spice Latte"-Trend anhängt. Wie ein Hauch von herbstlichen Gewürzen bringt der "Pumpkin Spice Make-up"-Look ganz zart das Gesicht mit Orange-, Bronze-, Kupfer- und Brauntönen zum Strahlen. Ein Beauty-Trend wie geschaffen für die gemütliche goldene Jahreszeit.

Der "Pumpkin Spice Make-up"-Look für den Herbst

Mit dem Einzug des Herbstes wird nicht nur die Garderobe umgestellt, sondern auch das Make-up bekommt eine warme, würzige Note. Der "Pumpkin Spice Make-up"-Look, inspiriert von den erdigen Tönen eines leckeren "Pumpkin Spice Latte", eignet sich ideal, um den Herbst in voller Pracht zu begrüßen.

Die prominenten Make-up-Artists Patrick Ta, Hung Vanngo, Nikki Wolff und Ash K Holm lieben den "Pumpkin Spice Make-up"-Look. Daher ist es keine Überraschung, dass viele ihrer Kunden wie Vanessa Hudgens, Camila Cabello und Gigi Hadid den Look schon getragen haben.

Herbstliche Farbpalette

Der "Pumpkin Spice Make-up"-Look zeichnet sich durch warme Orange-, Braun-, Kupfer-, Bronze- und Goldtöne aus, die eine gemütliche und herbstliche Stimmung vermitteln. Diese Farben spiegeln die sich verändernde Natur wider und verleihen dem Beauty-Look eine warme, einladende Ausstrahlung.

Die Augen im Fokus

Um den "Pumpkin Spice"-Look zu kreieren, beginnt man mit den Augen. Im ersten Schritt wird ein warmer orangefarbener Lidschatten auf dem beweglichen Lid aufgetragen. Dann wird die äußere Ecke mit einem dunklen Braun betont. Ein Hauch von schimmerndem Gold, Bronze oder Kupfer auf dem inneren Drittel des Lids verleiht dem Look einen funkelnden Akzent. Die Farben sollten geschickt verblendet werden, um einen nahtlosen Übergang zu erzeugen.

Strahlende Wangen

Für die Wangen wählt man am besten ein Rouge in Pfirsich- oder Terrakottatönen. Der Blush sollte auf die Mitte der Wangen aufgetragen werden und leicht in Richtung Schläfen verblendet werden. Dieser Trick verleiht dem Gesicht einen warmen, herbstlichen Glanz, der perfekt zur Jahreszeit passt.

Herbstliche Lippenpracht

Die Lippen setzt man beim "Pumpkin Spice Make-up"-Look am besten mit Zimt- oder Rosttönen in Szene. Die Lippen werden mit einem Konturenstift in passendem Farbton nachgezogen und anschließend mit cremig-mattem Lippenstift ausgefüllt.