Am Montag kehrt die Kult-Doku "Raus aus den Schulden" mit einem neuen Schuldnerberater zurück. Stilianos Brusenbach folgt auf Peter Zwegat.

Das Kultformat "Raus aus den Schulden" ist zurück, allerdings ohne Peter Zwegat (71): Von 2007 bis 2015 erlangte er in 139 Folgen und mehreren Specials als TV-Schuldnerberater mit Flipchart Kultstatus. Nun tritt Stilianos Brusenbach in seine Fußstapfen. In einer Neuauflage der erfolgreichen Doku hilft er am 25. Oktober um 20:15 bei RTL gleich zwei Familien bei ihrem Weg raus aus den Schulden.

Die Fälle

In Rheinland-Pfalz hat Familie B. mit 50.000 Euro Schulden zu kämpfen. Familienvater Christian hat den Großteil der Schulden mit in die junge Ehe gebracht. Arbeitslosigkeit, beengte Wohnverhältnisse und der sehnliche Wunsch, den zwei Kindern ein sorgenfreies Leben zu ermöglichen, belasten den Familienalltag und die Ehe schwer.

In Thüringen haben die Eheleute B. große Angst, ihr geliebtes Eigenheim an die Gläubiger zu verlieren. Mit einer Schuldenlast von 55.000 Euro kämpfen Martina und Thomas monatlich darum, ihre hohen Raten zu bezahlen. Doch Arbeitslosigkeit und Krankheit stellen ihr Durchhaltevermögen auf eine harte Probe. Ihr Lebenstraum vom eigenen Häuschen droht an den Schulden zu zerbrechen.

Experte für schwierige Verhandlungen

Stilianos Brusenbach ist Diplom-Volkswirt, Schuldner- und Steuerberater. Mit über zehn Jahren Berufserfahrung ist er Experte für schwierige Fälle und Verhandlungen mit Gläubigern und Banken. Neben der Schuldnerberatung kümmert sich der Vater von drei Kindern auch um die Alltagsprobleme der Schuldnerinnen und Schuldner. Aus seinen Kanzleien im nordrhein-westfälischen Düsseldorf und Heinsberg berät er bundesweit.

Die Produktionsfirma RTL Studios begleitete für die Doku "Raus aus den Schulden" Stilianos Brusenbach über mehrere Monate bei seiner Zusammenarbeit mit den beiden Familien.