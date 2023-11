Sheryl Crow beim Galakonzert in New York.

"Rock & Roll Hall of Fame" Neue Musikstars in die Ruhmeshalle aufgenommen

Sheryl Crow, Missy Elliott, George Michael und mehr sind seit Freitag jüngste Mitglieder der "Rock & Roll Hall of Fame" in New York.

Die berühmte "Rock & Roll Hall of Fame" ist nun um einige Mitgliederinnen und Mitglieder reicher. Am Freitagabend ist bei einem Galakonzert im Barclays Center im New Yorker Stadtteil Brooklyn die Aufnahme neuer Musiker in die Ruhmeshalle gefeiert worden.

Sheryl Crow: "Nun habe ich zurückbekommen, was ich gegeben habe"

Zu den Neuzugängen zählen unter anderem Folk-Rock-Sängerin Sheryl Crow (61), die US-Rapperin Missy Elliott (52) sowie der 2016 verstorbene Brite George Michael (1963-2016). Des Weiteren sind die Band Rage Against the Machine, die R&B-Band The Spinners, die Country-Legende Willie Nelson (90) und die britische Singer-Songwriterin Kate Bush (65) geehrt worden. Letztere konnte an der Veranstaltung nicht teilnehmen, bedankte sich aber über ihre Website für "die wahre Ehre".

Für musikalische Unterhaltung sorgten etwa Sheryl Crow und Olivia Rodrigo (20), die auf der Bühne Crows Hit "If It Makes You Happy" zum Besten gaben. "Ich habe meine ganze Energie darauf verwendet, meine Erfahrungen durch Musik und Worte auszudrücken, und nun habe ich zurückbekommen, was ich gegeben habe", sagte Crow.

Eminem und Dolly Parton 2022 aufgenommen

Schon im Mai waren die neuen Mitgliederinnen und Mitglieder der "Rock & Roll Hall of Fame" verkündet worden. Wer einen der begehrten Plätze erhält, entscheidet eine Jury aus mehreren tausend Musikern, Historikern und Branchenvertretern. Inzwischen sind in der Ruhmeshalle nahezu alle Musikrichtungen vertreten. Letztes Jahr waren unter anderem Dolly Parton (77) und Eminem (51) in die "Hall of Fame" aufgenommen worden.