Alec Baldwin hat beantragt, einen Staatsanwalt im Prozesses wegen der tödlichen Schüsse auf "Rust"-Kamerafrau Halyna Hutchins abzuziehen.

US-Filmstar Alec Baldwin (64) hat die Disqualifizierung einer Staatsanwältin im "Rust"-Prozess in New Mexico beantragt. Seine Anwälte fordern, dass Andrea Reeb zurücktreten muss, nachdem sie im November in das Repräsentantenhaus des Bundesstaates gewählt wurde.

Wie die "New York Post" weiter meldet, argumentieren Baldwins Anwälte in einem am Dienstag eingereichten Antrag, dass Reed ihr Amt nicht weiter ausüben dürfe, da das Gesetz des Bundesstaates New Mexico es verbiete, dass ein Abgeordneter gleichzeitig Staatsanwalt sei. "Abgeordnete Reed ist daher entweder die Exekutive oder die Judikative, und ihr Dienst als Staatsanwältin ist verfassungswidrig", schrieben die Anwälte in ihrem Antrag. "Sie muss disqualifiziert werden."

Angeklagt sind Alec Baldwin und Hannah Gutierrez-Reed

Baldwin wurde wegen der tödlichen Schüsse auf die "Rust"-Kameramänner Halyna Hutchins (1979-2021) am 31. Januar offiziell angeklagt und muss im Falle eines Schuldspruchs mit bis zu fünf Jahren Haft rechnen. Das Drama ereignete sich am 21. Oktober 2021 am Filmset in Santa Fe, New Mexico. Die Waffenmeisterin des Films, Hannah Gutierrez-Reed - die während der Dreharbeiten für die Waffen zuständig war -, ist ebenfalls wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Beide Angeklagten sollen am 24. Februar zum ersten Mal vor Gericht erscheinen.

Baldwin und Gutierrez-Reed haben betont, dass sie keine Schuld am Tod von Hutchins tragen und sich gegen die Anklage wehren werden. Die Staatsanwaltschaft hat erklärt, sie werde Baldwins wiederholte Behauptungen widerlegen, er habe den Abzug der Waffe, mit der Hutchins getötet wurde, nie betätigt, als diese mit einer echten statt einer Platzpatrone geladen gewesen sei.

Einigung mit den Hinterbliebenen

Im Oktober 2022 einigte sich Baldwin mit der Familie von Hutchins auf eine ungenannte Summe. "Ich habe kein Interesse an Schuldzuweisungen an die Produzenten oder Herrn Baldwin", sagte Hutchins' Ehemann Matt in einer Erklärung zu dem Vergleich. "Wir alle glauben, dass der Tod von Halyna ein schrecklicher Unfall war. Ich bin dankbar, dass die Produzenten und die Unterhaltungsbranche zusammengekommen sind, um Halynas letztes Werk zu würdigen." Als weiterer Teil der Einigung wird Matt Baldwin als Produzent an dem Film mitwirken, sobald dieser fertig ist.