Nostalgie pur: Die Stars von "Sabrina", "Beverly Hills, 20210", "Buffy" oder "Charmed" feierten bei der "90s Con" ein Wiedersehen.

Nostalgie hing einmal mehr bei der "90s Con" in Hartford im US-Bundesstaat Connecticut in der Luft. Bei der jährlichen Veranstaltung im Zeichen der Popkultur der 1990er-Jahre trafen sich am Wochenende wieder zahlreiche Stars aus Serie, Film und Musik.

Auf dem roten Teppich und der Bühne kam es zum Beispiel zu einer Reunion der "Sabrina - Total Verhext!"-Schauspieler. Hauptdarstellerin Melissa Joan Hart (46) posierte umringt von ihren Co-Stars aus der Teenie-Kultserie, die 1996 erstmals ausgestrahlt wurde. Beth Broderick (64), Caroline Rhea (58), Jenna Leigh Green (48), Elisa Donovan (52) und Nate Richert (44) gaben sich ebenfalls die Ehre.

Bis 2003 lief die Serie um die ehemals 16-jährige Sabrina, die sich nicht nur mit typischen Teenager-Problemen herumschlagen, sondern auch mit der Tatsache klarkommen musste, dass sie eine echte Hexe ist.

Reunions von "Beverly Hills, 90210", "Buffy" und "Charmed"

Neben "Sabrina" waren bei der "90s Con" noch weitere Kultserien der Dekade vertreten. Jennie Garth (50), Tori Spelling (49), Ian Ziering (58), Jason Priestley (53) und Rebecca Gayheart (51) feierten auf dem Podium eine Reunion von "Beverly Hills, 90210", dem TV-Zeitgeistphänomen der frühen 90er-Jahre.

"Beverly Hills"-Co-Star Shannen Doherty (51) war dort hingegen abwesend, sie war aber auf der Messe im Auftrag einer anderen Ex-Serie unterwegs. Doherty war Teil des Panels zu "Charmed". Dort traf sie unter anderem auf ihre Mithexen Rose McGowan (49) und Holly Marie Combs (49).

Die Serie "Buffy" musste allerdings auf seine Titelheldin verzichten. Sarah Michelle Gellar (45) war nicht anwesend. Mit Willow-Darstellerin Alyson Hannigan (48) fehlte eine weitere wichtige Akteurin. Mit unter anderem Charisma Carpenter (52) und James Marsters stellten sich eher Stars der zweiten Garde den Fans.