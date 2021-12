© © 2021 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max™ is used under license.

Kristin Davis in "And Just Like That...".

Nun hat sich auch Kristin Davis, Darstellerin der Charlotte York, zu Samanthas Abwesenheit in der Serie "And Just Like That..." geäußert.

Dass Kim Cattrall (65) nicht Teil der neuen "Sex and the City"-Serie "And Just Like That..." ist, ist noch immer Gesprächsthema Nummer Eins. Nun hat sich auch die Charlotte-Darstellerin Kristin Davis (56) zur Causa Samantha geäußert.

Im Interview mit "Today" bestätigte Davis, dass die neue Serie erklären würde, was mit Samantha passiert ist. Über die neueste Theorie hielt sich Davis bedeckt. Sie verriet lediglich: "Wir lieben Samantha. Samantha wird niemals nicht auf irgendeine Art Teil sein, wir respektieren Samantha. Es ist Teil der Story. Wir würden Samantha niemals nicht respektieren."

Niemand ist tot

Zuvor hatte bereits Showrunner Michael Patrick King (67) der "New York Times" betätigt, dass niemand in der Serie getötet werden würde. Grund für Cattralls Ausstieg aus der Serie soll ein Streit mit Carrie-Darstellerin Sarah Jessica Parker (56) gewesen sein.

Auch Chris Noth (67), Darsteller des Mr. Big, hatte sich kürzlich zur fehlenden Cattrall am Set geäußert: Er habe "keine Ahnung, was [Cattrall] denkt oder was ihre Gefühle sind". Er könne sie gut leiden und ihre Darbietung in der Serie sei "fabelhaft" gewesen. Was ihre Gründe für den Ausstieg waren, könne er sich jedoch nicht erklären. "Ich wünsche mir nur, das alles wäre nie passiert, weil es traurig und unangenehm war", gibt Noth zu.

Achtung Spoiler: So wird Samantha in die Geschichte eingebaut

Laut "Daily Mail" soll auch zwischen Samantha und Carrie in der Serie ein Streit vorgefallen sein. Als Konsequenz daraus sei Samantha von New York nach London gezogen. Allerdings soll die Serie Cattrall zum Schluss auch das Angebot machen, doch noch zurückzukehren - für eine weitere Staffel. "Carrie ist diejenige, die sich mit Samantha zerstritten hat und am Ende von 'And Just Like That...' sehen wir Carrie, wie sie ihr ein Friedensangebot macht und versucht, die Freundschaft neu zu entfachen", behauptet eine Quelle demnach.