Treten im August bei "Schlag den Star" gegeneinander an: Heiner Lauterbach und Uwe Ochsenknecht

Filmreifes TV-Duell: Bei "Schlag den Star" treten im August die Schauspiel-Legenden Heiner Lauterbach und Uwe Ochsenknecht gegeneinander an.

Mit der Kultkomödie "Männer" (1985) feierten Heiner Lauterbach (70) und Uwe Ochsenknecht (67) gemeinsam ihren großen Durchbruch. Fast vierzig Jahre später wagen sie nun ein besonderes Duell. Die beiden Schauspielstars treten am 19. August bei "Schlag den Star" auf ProSieben an. Zur Prime Time wird sich dann in bis zu 15 Runden entscheiden, wer beim Wettkampf triumphieren wird.

Die Rivalen zeigen sich kampfeslustig

Vorab äußern sich die Rivalen schon kampflustig. "Ihr wisst schon, dass der Heiner schon über 70 ist, oder? Ich meine nur, bei den sportlichen Geschichten, dass ihr da einen Defibrillator zur Stelle habt?", stichelt Uwe Ochsenknecht in der Vorankündigung. Heiner Lauterbach schießt zurück: "Ich habe lange überlegt, worin Uwe richtig gut ist. Da ist mir etwas eingefallen. Er ist schnell und gnadenlos. Schnell müde und gnadenlos langsam."

Die neue Ausgabe "Schlag den Star", in der Lauterbach und Ochsenknecht gegeneinander antreten, gibt es am Samstag, den 19. August 2023, ab 20:15 Uhr auf ProSieben zu sehen sowie online im Stream bei Joyn. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Durch den Abend führt Elton (52), während Ron Ringguth (57) kommentiert.