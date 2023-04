Samuel L. Jackson als Nick Fury in "Secret Invasion".

Samuel L. Jackson zieht im Trailer in die "letzte Schlacht"

"Secret Invasion" Samuel L. Jackson zieht im Trailer in die "letzte Schlacht"

Markiger neuer Trailer zu "Secret Invasion" mit Samuel L. Jackson und vielen anderen Stars.

Explosionen, bombastische Musik und markige Dialoge: Samuel L. Jackson (74) rüstet sich als Nick Fury in einem martialischen neuen Trailer zu "Secret Invasion" für seine "letzte Schlacht". Die Serie aus dem Marvel Cinematic Universe startet am 21. Juni 2023 bei Disney+.

"Seit du weg bist, ist alles nur viel schlimmer geworden", sagt Talos (Ben Mendelsohn, 54) zum auf die Erde zurückgekehrten Nick Fury. "Was glaubst du, warum ich zurück bin?", antwortet der Avengers-Auftraggeber knurrig.

Nick Fury zieht ohne Avengers in den Krieg

Nick Fury muss eine Verschwörung aufdecken. Die Erde droht, von gestaltwandlerischen Skrulls unterwandert zu werden. Der ehemalige Chef von S.H.I.E.L.D kann sich nicht sicher sein, ob seine Verbündeten nicht auch Skrulls sind.

Die Avengers, die Fury in der Vergangenheit für gefährliche Missionen rekrutiert hatte, stehen diesmal nicht zur Verfügung. "Ich muss in diesen Krieg ziehen, alleine", sagt Fury am Ende des grimmigen Trailers - und klappt seinen Kragen nach oben.

Starbesetzung im neuen Trailer

Wie im ersten Trailer, den Marvel bereits im September 2022 veröffentlicht hatte, fährt auch der neue Clip eine große Starbesetzung auf. Unter anderem sind "Game of Thrones"-Star Emilia Clarke (36), Oscarpreisträgerin Olivia Colman (49), Don Cheadle (58) und Cobie Smulders (41) zu sehen.

"Secret Invasion" ist die erste Serie aus der fünften Phase des Marvel Cinematic Universe, die mit dem Kinofilm "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" gestartet war.