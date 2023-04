VOX feiert den zehnten Geburtstag von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" und lässt es dabei kräftig krachen.

Man kann es nicht anders sagen: Das TV-Format "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" ist ein echter Hit. Bereits seit 2014 bringt die Sendung vor der faszinierenden Kulisse Südafrikas völlig unterschiedliche Sängerinnen und Sänger zusammen, um sie auf eine gemeinsame musikalische Reise voller Gänsehautmomente zu schicken.

Das Grundprinzip der Show ist so einfach wie genial: In jeder Folge covern die eingeladenen Musiker die größten Hits eines anderen Teilnehmers und lassen dabei die Songs in einem ganz neuen Licht erscheinen. Im Gegensatz zu Formaten wie "Deutschland sucht den Superstar" geht man hier äußerst respektvoll mit dem Liedgut und der jeweiligen Performance der Gäste um.

Zum runden Geburtstag des Erfolgsformats hat der Sender VOX ein hochkarätiges Party-Team in die Villa vor den Toren Kapstadts geholt. Neben Teilnehmern, die zum ersten Mal dabei sind, kommen auch einige bekannte "Sing meinen Song"-Gesichter vorbei. Moderator der Jubiläumsausgabe ist, wie in den letzten beiden Staffeln, wieder der Singer-Songwriter Johannes Oerding (41). Die Teilnehmer der zehnten Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" im Überblick ...

Stefanie Kloß

Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß (38) war schon 2017 bei der Show dabei. Die Sängerin steht nicht nur mit ihrer Band gerne auf der Bühne, sondern tritt seit 2014 auch regelmäßig als musikalischer Coach bei "The Voice of Germany" und "The Voice Kids" in Erscheinung. Ihre Band Silbermond gilt als eine der kommerziell erfolgreichsten Bands Deutschlands und steht für Hits wie "Symphonie", "Das Beste" oder "Irgendwas bleibt".

Clueso

Auch der Sänger Clueso (43) ist ein bekanntes "Sing meinen Song"-Gesicht. Er war bereits in der neunten Staffel der Show dabei und ist daher auch wieder willkommener Gast auf der Jubiläumsparty. Clueso ist ein alter Hase im Musikgeschäft. 1998 brach er eine Friseurlehre ab, um sich fortan ausschließlich der Musik zu widmen. 2001 erschien sein erstes und ziemlich hiphop-lastiges Album "Text und Ton". Zu seinen größten Hits gehören Songs wie "Andere Welt" oder "Die schönsten Tage".

Nico Santos

Der deutsch-spanische Sänger Nico Santos (30) stand schon in jungen Jahren auf der Bühne und produzierte als Teenager seine eigenen Songs. 2017 gelang ihm mit dem Ohrwurm "Rooftop" der große Durchbruch. Santos gilt als umtriebige Figur in der deutschen Musiklandschaft. Neben seiner eigenen Musik produzierte er auch Stücke für andere Musiker, etwa für Helene Fischer ("Achterbahn") oder Mark Forster ("Wir sind groß"). Als Coach wirkte er bereits bei "The Voice of Germany" mit. Im Jahr 2020 war er zum ersten Mal bei "Sing meinen Song" dabei.

LEA

Auch Singer-Songwriterin LEA (30) ist nicht zum ersten Mal bei "Sing meinen Song" dabei. Schon im Jahr 2020 stand sie in der Show auf der Bühne, um unter anderem Songs ihrer Mitstreiter Max Giesinger (34) oder Michael Patrick Kelly (45) neu zu performen. Mit Nico Santos trifft sie in der Staffel auf einen alten Bekannten. Die beiden waren 2020 nicht nur zusammen bei "Sing meinen Song" zu sehen, sondern auch gemeinsam bei "The Voice of Germany" im Studio, wo LEA Nico als Gastcoach unterstützte. Zu ihren größten Hits gehören die Songs "Zu dir", "110" und "Wenn du mich lässt".

Montez

Rapper Montez (29) feiert in der Jubiläums-Staffel seine Premiere. Der Bielefelder mit spanischen Wurzeln unterzeichnete schon mit 18 Jahren seinen ersten Plattenvertrag bei dem Label von Kool Savas. Seinen kommerziellen Durchbruch erzielte er 2021 mit dem Lied "Auf & ab", erschienen auf seinem Album "Herzinfucked". Auf die Neuinterpretationen seiner Songs und Texte durch die anderen Teilnehmer darf man sehr gespannt sein.

Alli Neumann

Alli Neumann (28) wird oft als Indie-Sängerin bezeichnet, mit ihrer Musik bewegt sie sich jedoch eher quer durch die Genres Hip-Hop, R 'n' B und Soul. Die Bezeichnung als "Independent" hat vor allem damit zu tun, dass die Sängerin ihr Debütalbum "Madonna-Whore-Komplex" auf ihrem eigenen Musiklabel (Jaga Recordings) veröffentlichte. Alli ist zum ersten Mal bei "Sing meinen Song" vertreten und wird auf der Jubiläumsparty sicher für gute Stimmung sorgen.