Bei "Das Sommerhaus der Stars" hat sich ein Zwischenfall ereignet. Als Konsequenz sind zwei Paare vorzeitig aus dem Haus geflogen.

In der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" haben sich in der Vergangenheit schon etliche kleinere und größere Dramen abgespielt. So wurden Teilnehmer etwa bereits angespuckt und Zuschauer der Reality-Show haben schon mehrere entblößte Hinterteile zu Gesicht bekommen. Doch in der für den Spätsommer 2023 geplanten achten Ausgabe der Trash-TV-Sendung ist es nun möglicherweise zu einem etwas heftigeren Vorfall gekommen, in dessen Folge zwei Paare sogar gleich aus der Show geschmissen worden sind.

Prügelei im "Sommerhaus der Stars"?

Nachdem sich in den vergangenen Tagen unter anderem in sozialen Netzwerken bereits Gerüchte über eine Prügelei im Star-Domizil verbreitet hatten, bestätigte ein Sprecher von RTL jetzt der "Bild"-Zeitung einen Vorfall. Im Wortlaut hieß es vonseiten des Kölner Senders: "Während der Aufzeichnung des 'Sommerhaus der Stars' kam es zu einem Zwischenfall zwischen zwei Paaren, woraufhin wir die Entscheidung getroffen haben, dass beide Paare das Sommerhaus vorzeitig verlassen mussten."

Details zum erwähnten "Zwischenfall" nannte RTL jedoch zunächst nicht. Auch geht aus dem offiziellen Statement nicht hervor, welche teilnehmenden Paare vorzeitig aus der Sendung geflogen sind. Laut Informationen der "Bild"-Zeitung soll es sich dabei jedoch um Luigi "Gigi" Birofio (24) und seine neue Partnerin Dana Feist sowie Walentina Doronina (23) und ihren Verlobten Can Kaplan gehandelt haben.

Nachrücker Serkan Yavuz und Samira Klampfl?

Keiner der Erwähnten hat bislang eine öffentliche Stellungnahme abgegeben. Dies liegt möglicherweise an Verträgen mit dem Sender RTL, die den Teilnehmern verbieten, sich vor Ausstrahlung der Reality-Show in der Öffentlichkeit zu äußern. "Bild" will zudem erfahren haben, dass Serkan Yavuz und seine Partnerin Samira Klampfl (29) als Nachrücker für Birofio und Feist in die Sendung eingezogen seien. Der Sender RTL ließ noch erklären: "Alles Weitere zum Sommerhaus demnächst bei RTL."